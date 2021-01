¿Qué pasaría si un cheeto chocara contra la Estación Espacial Internacional?

¿Le duele la lluvia a las hormigas? ¿Quién probó la primera piña? ¿Quién ganaría una batalla entre King Kong y Godzilla? ¿Y entre un cheeto y la Estación Espacial internacional (EEI)? Preguntas de ese estilo nos hemos hecho muchas veces en la vida, pero la última, el enfrentamiento entre un cheeto y la EEI, se la hizo una niña de siete años a su padre y este la reprodujo en el red social Reddit. Y allí comenzó la polémica.

Las colisiones espaciales son un riesgo real, aún cuando se trate de un simple cheeto contra una infraestructura de miles de millones de euros

La realidad es que no se trata de una pregunta pueril. Las colisiones espaciales son un riesgo real, aún cuando se trate de un simple cheeto contra una infraestructura de miles de millones de euros. Unos meses atrás los astronautas a bordo de la EEI tuvieron que refugiarse mientras esquivaban trozos de basura espacial . A los más de 5.000 satélites (operativos e inútiles) que hay en órbita, hay que sumarle alrededor de 34.000 piezas de basura espacial de más de 10 centímetros y millones más pequeñas que podrían provocar un desastre su chocaran contra un satélite o la EEI, ya que viajan a más de 5.000 km/h.

Una de las personas que respondió, Letter_13 (quien se presenta como ingeniero espacial), la gran cantidad de aceite que llevan los Cheetos se evaporarían en el vacío y quedaría reducido a una pieza incapaz de hacer daño ya que la mayor parte de su masa desaparecería, al igual que su inercia. Muchos participantes de la discusión estaban de acuerdo, pero no todos.

El conocido como danielravennest (y que afirma ser parte del equipo que diseñó la EEI) aseguró que el daño potencial depende de en qué parte de la estación golpee el cheeto que de su masa.

“Existe la posibilidad de que la EEI pierda uno o dos paneles solares en el choque”, explicaba este usuario. “A las velocidades de impacto típicas en órbita, los objetos se mueven más rápido que la velocidad del sonido y transportan más energía cinética de la necesaria para convertirlos en plasma. Las áreas críticas de la EEI están protegidas por láminas de metal separadas del casco del módulo, tanques de aire, etc. Así, en caso de impacto, el objeto y la parte del escudo que golpean se convierten en plasma. Por lo tanto, el casco del módulo no resulta dañado a menos que se trate de un objeto de gran tamaño. Pero los paneles solares…”.

Aunque la NASA no ha opinado todavía al respecto y ccheeto no ha hecho ninguna recomendación, el consejo más cauto por ahora es: si vas al espacio, no lleves cheetos.