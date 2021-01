Un ‘calvo’ en Galicia se convierte en la última sensación de Google Maps

A lo largo de su historia, Google Street View ha captado imágenes de lo más curiosas por todo el mundo. Algunas han pasado sin pena ni gloria, pero otras se han vuelto virales en cuestión de minutos. Y lo cosa parece no encontrar techo: tras 15 años en activo, aún siguen localizando situaciones que les sorprenden. La última de ellas ha sido capturada en As Pontes (A Coruña), donde un hombre ha sido captado mientras se bajaba los pantalones y enseñaba el trasero. Lo que popularmente se conoce como hacer un calvo.



El vecino de la localidad de la comarca del Eume está ahora en el centro de todas las miradas, pero el instante captado por la plataforma tiene casi dos años de antigüedad, ya que se produjo en el verano de 2019 . Tal y como se ha explicado programa Land Rober de TVG, en la imagen se ve al local paseando junto a una mujer. Justo en el momento en el que pasa el coche de Google Maps grabando las calles de la localidad, el hombre decide bajarse los pantalones y enseñar su trasero. Ahora, la captura se ha vuelto popular en las redes sociales.

Un calvo facendo un "calvo", sen verbas, 2021 nunha imaxe... pic.twitter.com/fxGhE74rpS — 𝕁𝕒𝕔𝕚𝕟𝕥𝕠 𝔽𝕒𝕝𝕢𝕦𝕖´ 😉 (@TitofiElBanbino) January 14, 2021

El ‘hombre-caballo’

“Sin palabras”, escribió Google Maps tras descubrir a su hombre-caballo. Junto a este mensaje, se puede ver una imagen capturada en junio de 2014. Cuando se hace zoom, se puede ver a una persona sentada junto al número 1293 de Liberty Dr, de Victoria (Columbia Británica).

La escena es muy sencilla, aunque quien la protagoniza no lo es tanto: el individuo, que aparece flanqueado por una mesa al borde de la carretera y dos flamencos de color fucsia, viste una máscara de caballo que no se quita ni para comer el plátano que sujeta en su mano derecha. Pero aquí no acaba la cosa: justo detrás de la valla que le separa de la vivienda situado en la misma vía, se puede percibir la presencia de otro hombre disfrazado también de un animal. Aunque en este último caso resulta difícil determinar el tipo.

Desde hace unos años, este tipo de descubrimientos se han dado de manera cada vez más frecuente en distintas partes del mundo, ya sea porque las personas que los protagonizan saben los horarios y fechas en las que pasará el coche del gigante tecnológico para grabar las calle. O, incluso, por pura suerte. De hecho, no es la primera vez que un ‘hombre-caballo’ aparece en alguna de sus instantáneas: la última que se recuerda fue en un calle de Aberdeen (Escocia), donde ya se empezó a difundir su propio mito.