Whitney Houston o Tupac Shakur: el programa de Microsoft que permite interactuar con personas muertas

“La creación de un chatbot, inspirado en una persona específica, capaz de establecer un dialogo”, ese es el nombre de la reciente para una tecnología que permitirá interactuar con una versión digital en 3D de un familiar, aunque haya fallecido.

La tecnología crear o modificar un índice especial en el tema de la personalidad de la persona específica

La tecnología está compuesta por un sistema que accedería a imágenes, datos de voz, publicaciones en redes sociales, mensajes electrónicos y similares para “crear o modificar un índice especial en el tema de la personalidad de la persona específica“. En algunos casos, se podrían utilizar imágenes y vídeos para crear un modelo 3D de la persona para un mayor realismo . Lo interesante ( o preocupante) es que según detalla la patente “puede corresponder a una persona pasada o presente”.

Por extraño que pueda parecer, esta tecnología permitiría a muchas personas procesar un duelo por una pérdida repentina, solo que con una herramienta mucho más potente que fotografías o vídeos del ser querido. Si bien la serie británica de ciencia ficción Black Mirror ya trató un concepto similar, en el primer episodio de su segunda temporada (Be Right Back) los ejemplos reales no eran tal y como lo presenta Microsoft. Se habían usado hologramas de celebridades como Whitney Houston, el rapero Tupac Shakur y hasta el primer ministro de India. Otro ejemplo es el de Eugenia Kuyda, cofundadora de la compañía de software Replika. En 2015 Kuyda perdió a uno de sus mejores amigos y para lidiar con el dolor entrenó a un chatbot con miles de mensajes de texto que había compartido con él. Creó un avatar digital que aún podía “hablar” con familiares y amigos.

Lo interesante de esto no es que una compañía tan importante como Microsoft haya desarrollado un sistema para inmortalizar a los muertos a través de chatbots. La tecnología está disponible desde hace años para ello. La pregunta es si deberíamos llevarla a cabo.