“A mi me da igual cómo te sientas”: Ibai Llanos arrasa en Twitter con su lección sobre las personas trans

No hay duda de que Ibai Llanos es una de las personalidades del año. Su retransmisiones a través de la plataforma Twitch causan furor día sí, día también. Por ellas, han pasado futbolistas y personalidades de renombre. Y, en cualquier caso, sus charlas siempre traspasan la pantalla por la espontaneidad y la cercanía que imprime el streamer.

El joven Llanos se caracteriza por atender a sus seguidores, darle respuestas a sus dudas y mostrar su parte más natural en cada una de sus retransmisiones. Por ello, nunca duda en mostrar su opinión sobre temas de debate. El último con el que se ha ganado un aplauso generalizado en Twitter tiene que ver con las personas trans.

Él ha sido claro: no sabe mucho sobre el tema, pero no hay querido dejar pasar la oportunidad de responder a uno de sus espectadores.

“En estos temas, suelo tener mucho cuidado porque a nivel de expresiones o palabras que se utilizan soy un completo ignorante. Mi opinión es muy sencilla: cada uno con su vida y con su cuerpo hace lo que quiera, y si tú te sientes de otra manera, adelante ”, ha comentado al respecto, “A mi me parece totalmente horrible la gente que se mete en la vida de los demás a opinar sobre qué hace, qué tiene que dejar de hacer… A mi me da igual cómo te sientas, qué eres, te cambies de sexo o de género seis veces, 14 o 22. Lo que más me importa en esta vida es que no seas imbécil”.