Borderlands 3 Director’s Cut: el nuevo completo para el juego de disparos llegará en marzo

El último episodio de The Borderlands Show ha estado repleto de anuncios, incluidas noticias sobre el próximo complemento para ‘Borderlands 3’, ‘Director’s Cut’, el relanzamiento del título de aventuras ‘Tales from the Borderlands’ y el anuncio de los packs cosméticos premium de ‘Disciples of the Vault’ que llegarán próximamente al Pase de Temporada 2.

Además, vuelve el Día del Corazón Roto. Misteriosos corazones flotan alrededor de los enamoradizos enemigos de las tierras fronterizas, y a bordo de la Sanctuary III, Maurice necesita ayuda para seguir estudiando los rituales de cortejo de nuestra especie. No todos los corazones son iguales, claro, y durante este evento se romperán de seis formas distintas. Algunos caerán al suelo y explotarán, mientras que otros dejarán caer botín, regenerarán salud o convertirán brevemente a los enemigos en aliados. Se comenta que hasta hay corazones raros que harán aparecer grupos de fantasmas de la Cosecha sangrienta, por lo que podréis conseguir botines fuera de temporada.

Si acabáis con suficientes corazones, podréis haceros con las siguientes recompensas por el Día del Corazón Roto:

10 – Skin del dispositivo ECHO “ECHOcardiograma”

25 – Abalorio de arma “Romance cósmico”

50 – Subfusil de Maliwan legendario “Terminal Polyaimorous”

75 – Skin de buscacámaras “Rompecorazones”

100 – Fusil de francotirador de Jakobs legendario “Wedding Invitation”

Aquellos que hayan ayudado al saurio inteligente el año pasado verán que, en esta ocasión, el evento de temporada incluye recompensas con nuevos colores, como una skin del dispositivo ECHO, un abalorio de arma y skins para los buscacámaras. También vuelven las armas legendarias del año pasado, que solo se pueden conseguir durante este evento, a nivel 65, el nivel máximo actual.

Tenéis hasta el jueves 25 de febrero para ayudar a Maurice. Pero si no queréis participar en el evento Día del Corazón Roto, o si queréis jugar a ‘Borderlands 3’ sin romper corazones durante un rato, podéis optar por no hacerlo en el menú principal. No olvidéis tener en cuenta que, al uniros a una partida online, los ajustes del anfitrión determinarán si el evento está activo o no.