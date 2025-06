El nuevo fusil láser de Rusia que destruye drones FPV con un rayo invisible

Como se ha podido comprobar, una vez más, con la operación Telaraña que Ucrania llevó a cabo el pasado fin de semana, los drones FPV son una de las principales amenazas en una guerra moderna. Frente a ellos, Rusia ha presentado una nueva arma enfocada a la infantería durante una conferencia de defensa celebrada en San Petersburgo a finales de marzo y de la que se han hecho eco medios rusos. Se trata de un fusil antidrones láser diseñado para destruir drones FPV a una distancia de hasta 500 metros.

El arma opera mediante ablación térmica, de forma que el rayo láser de alta energía que dispara puede calentar rápidamente la superficie de un dron, fundiendo su estructura exterior y destruyendo componentes internos clave en cuestión de segundos. En casos que implican drones suicidas, el rayo puede detonar su carga explosiva en pleno vuelo, neutralizando la amenaza antes del impacto y reduciendo significativamente los daños colaterales. Los desarrolladores rusos han subrayado la rentabilidad del sistema, que no requiere munición física, necesita poco mantenimiento y permite un elevado número de disparos por carga.

'Estos sistemas se encuentran en fase de diseño en Rusia y no se utilizan en la zona de operaciones militares especiales. Presentamos por primera vez el prototipo de un fusil láser que destruye vehículos aéreos no tripulados. Fue diseñado contra drones FPV y opera a una distancia de 500 metros. El fusil láser impacta físicamente al dron mediante tecnología de emisión láser de iterbio dirigida. El rayo láser destruye el cuerpo del dron, la hélice, los motores, la batería, etc.', ha afirmado la empresa diseñadora, según recoge la agencia estatal rusa TASS.

El iterbio al que hace referencia la empresa, de la que no se cita el nombre al igual que tampoco el del arma, es un elemento de tierras raras conocido por su uso en láseres de alta potencia, para generar la intensidad necesaria.

Russia is Hyping a New Military Laser Rifle,The laser rifle “was designed against FPV [first-person view] drones and operates at a distance of 500 meters, The laser rifle physically affects a drone by the technology of focused ytterbium laser emission … destroy[ing] the drone… pic.twitter.com/kLPzeKwLJh