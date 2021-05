Así será el nuevo Santiago Bernabéu desde el aire

Aunque no te guste el fútbol seguro que no se te ha escapado que el Real Madrid lleva un tiempo disputando sus compromisos deportivos en el pequeño, aunque coqueto, estadio Alfredo Di Stéfano, ubicado en el Centro de Entrenamiento del club en la localidad madrileña de Valdebebas. El motivo, a su vez, también es de sobra conocido: porque el Santiago Bernabéu se encuentra en plena fase de reconstrucción y no se dará por finalizada hasta 2023.

Sin embargo, Aval Design, que diseña escenarios para ‘Microsoft Flight Simulator 2020’, ha recreado el nuevo aspecto del Bernabéu. En el vídeo se puede apreciar la grandiosidad de la nueva casa del Real Madrid en pleno centro de la capital española. El Coliseo contará con restaurante, museo, espacio para eventos, hotel, casino e incluso techo retráctil para que Don Florentino no se moje (me refiero al padre del que escribe, no al presidente). Volviendo al vídeo, a través de la pieza repartida en varios cortes no es posible apreciar el techo retráctil en acción, pero podemos observar parte de la iluminación interna del estadio cuando el sol ha desaparecido. Según las valoraciones, la renovación del templo futbolístico rondará los 821 millones de euros. Si bien la obra todavía no está terminada, los seguidores del club de Chamartín, al menos, pueden disfrutar de la futura casa del Real Madrid de forma virtual.

Tan solo han pasado un par de semanas desde que Microsoft lanzó la cuarta actualización del juego denominada como “World Update IV” (1.15.7.0). El parche aportó actualizaciones a territorios localizados en Europa Occidental. Países como Francia, Bélgica y Luxemburgo han recibido numerosas mejoras en ciudades, aeropuertos y puntos turísticos.

En su totalidad se han actualizado alrededor de 100 lugares de interés, incluida la Torre Eiffel y el aeropuerto de Rotterdam, que han ganado detalles especiales para aportar tanta fidelidad y realismo como sea posible. Castillos, catedrales, monumentos, museos, palacios, puentes, faros, presas, molinos y estadios, han sido algunos de los lugares a los que se ha prestado especial atención en la última actualización. ‘Microsoft Flight Simulator’ se puede jugar en PC y se encuentra incluido para los suscriptores de Xbox Game Pass.