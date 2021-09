Vuela en primera clase sin ningún coste: el truco secreto de una azafata

La idea es cuanto menos tentadora: volar en primera clase sin ningún coste adicional. Pues es posible. Al menos, así lo ha revelado una azafata de vuelo en su cuenta de TikTok. Según ella, hay “muchas maneras” de conseguirlo: la clave está en el comportamiento y en la selección de asientos.

Su nombre es Cierra Mistt y posee más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta personal. En ella, se dedica a contar historias, destruir mitos y revelar secretos de su trabajo, tales como por qué las mesas tienen que estar plegadas en el despegue o por qué la tripulación de cabina mira de arriba a abajo a cualquiera que entre en el avión.

Entre los consejos que más éxito han tenido se encuentra el truco para acceder de manera gratuita a primera clase. “Una de ellos es, literalmente, ser amable con el agente de la puerta de embarque y con el auxiliar de vuelo”, asegura la joven. “Los milagros los podemos hacer cuando nos dan un poco de Starbucks o una bolsa de bombones, especialmente esos largos días en los que tenemos vuelos seguidos y no tenemos tiempo ni de ir a por algo de comida”.

Pero hay más: “Normalmente, si nuestro vuelo no está lleno, tenemos que mover a la gente por motivos de equilibro”. De hecho, los asientos que tienen más probabilidades de cambiarse son los que se encuentran en la cola, pues es la parte que pesa más.

El vídeo, que ha causado sensación, cuenta también con los comentarios de otros compañeros de profesión: “He pasado gratis a mucha gente de clase turista. Siempre a personas que son agradables y simpáticas contigo. Sí, la mayoría de las veces basta con eso”.

Ahora bien, el truco no siempre vale. “Se trata de formas que he conocido y que funcionan. Además, estas opiniones son mías, no de mi empresa”, ha sentenciado Mistt.