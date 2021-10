Consulta los requisitos completos para ejecutar Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition en PC

Tras la emoción inicial generada por el anuncio de ‘Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition’, volumen que se publicará en conmemoración por el 20º aniversario de ‘Grand Theft Auto III’, desde las oficinas de Rockstar Games han comunicado a los responsables de publicación de Steam los requisitos necesarios para ejecutar sin dificultad los nuevos juegos en ordenador.

Para comenzar, aquellos que tengan que optar por una experiencia de juego mínima necesitarán un procesador Intel i7-2700K o AMD FX-6300 junto a una GeForce GTX 760 o Radeon R9 280. Para los requisitos recomendados se demanda una Ryzen 5 2600 o Intel i5-6600K junto con una GTX 970 o RX 570. Ambos requieren 45 GB de almacenamiento y Windows 10, la memoria mínima requerida se sitúa en 8GB y la recomendada asciende a 16 GB. Te animamos a consultar los requisitos completos a continuación para que puedas configurar la mejor experiencia para la colección:

Requisitos mínimos: Windows 10

Procesador: Intel Core i7-2700K / AMD FX-6300

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 45 GB de espacio libre

Requisitos Recomendados: Windows 10

Procesador: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Memoria: 16 GB de RAM

Almacenamiento: 45 GB de espacio libre

‘Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition’ contará con nuevas versiones de las tres joyas de la década de 2000, aquellas que marcaron el comienzo de la era tridimensional de la franquicia: ‘Grand Theft Auto III’, ‘Grand Theft Auto: Vice City’ y ‘Grand Theft Auto: San Andreas’. Cada uno de ellos ofrecerá novedades de todo tipo como gráficos y jugabilidad renovada, mientras conserva las clásicas sensaciones y aspecto de los originales. Tiene previsto su lanzamiento a finales de este año en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch y Rockstar Games Launcher. También se lanzará en iOS y Android durante la primera mitad de 2022.

