Qué tengo que saber de la publicidad en medios para que no me engañen

Hoy, 25 de enero, se celebra el Día Mundial de la Publicidad. Una fecha muy señalada para el sector de la publicidad quien eligió́ hace no mucho tiempo a San Publicito como su patrón.

Si algo tenemos claro es que a lo largo de los años han ido apareciendo nuevos soportes y fórmulas de segmentación de audiencias e incremento de las adquisiciones online. Poco a poco estos cambios han hecho que en este caso la publicidad haya creado cierto vínculo con los medios de comunicación y como no, los medios digitales.

Según un análisis llevado a cabo por Neuromedia “recibimos un impacto publicitario cada 10 segundos, lo que equivale a 6.000 impactos diarios”. Sin duda, la publicidad nos acompaña en nuestro día a día y sin darnos cuenta, nuestra mente genera recuerdos o simplemente palabras o frases que provienen de la publicidad.

Los medios de comunicación vivimos la evolución de la publicidad, de papel a digital. Estamos en el medio de una situación de cambio constante. Una evolución marcada no solo por los anunciantes sino también por las personas que consumen las noticias y la información. Personas con un mayor conocimiento y con un criterio que cada vez se posiciona como antagonista al consumo publicitario.

En el caso de La Razón, estamos en un momento de progreso evolutivo convirtiéndonos en un medio multicanal, con una apuesta fuerte por el contenido digital (web y redes sociales). Para conseguir este objetivo, necesitamos la publicidad y apostamos por ella. Una publicidad segmentada que nos permite ofrecer a las personas que acceden a La Razón recibir un contenido publicitario enfocado a sus necesidades como consumidor. Apostando así por una publicidad de contenido, adaptada a nuestro medio y que promueve hábitos de consumo saludables.

Desde La Razón hacemos Clickbait, sí. Generamos titulares y subtitulares llamativos, ingeniosos y con gancho para conseguir una mayor cantidad de visitas. Llamamos la atención y conseguimos así que el consumo de la información sea mayor. Pero este va acompañado de más información. El clickbait no es tan malo como nos dicen que es. Puede utilizarse a través de cualquier canal de comunicación, incluso tú sin darte cuenta seguro que lo has utilizado alguna vez dentro de una conversación. Lanzar un mensaje como “Ya te contaré” y dejar a la otra persona totalmente intrigada y con ganas de saber que es eso que le tienes que contar. Esto mismo es lo que ocurre en los medios digitales, donde los lectores no pueden resistirse dar click sobre la noticia que les ha llamado la atención.

Si te ha llamado la atención y has accedido a la noticia, información, artículo, has dado un like o compartido… ya tenemos mucho ganado, porque sí, la publicidad es una de las fuentes de ingreso de los medios de comunicación y gracias a esta podemos seguir haciendo noticias cada día. Si sientes engañado o engañada, si sientes que como consumidor se ve atacada tu inteligencia, desde La Razón te invitamos a acceder a la noticia y continuar leyendo. El titular es solo una de las partes que conforman la noticia.

El Clickbait es una estrategia más del lenguaje de internet, el uso de este es imprescindible para posicionarse y destacar. Pero el consumo de medios que haces y lo mas o menos que se desarrollan los artículos y las noticias eso solo puedes elegirlo tu. Apuesta por medios que utilicen clickbait para llamar tu atención pero fíjate que esos medios desarrollen la noticia para poder informarte.