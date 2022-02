No es un bulo: Amazon se protege en caso de un Apocalipsis zombie.

Parece salido de una novela de ciencia ficción o de un grupo de conspiranoicos, pero es una realidad. Lo más sorprendente de que Amazon se protege en caso de un Apocalipsis zombie es no solo que está en sus cláusulas, sino que el texto no es para nada ambiguo y aunque es cierto que no menciona la palabra zombie, tampoco deja lugar a dudas. Vamos por partes.

Amazon Web Services (AWS) es una parte de Amazon especializada en proveer servicios de computación en la nube. Fue fundada a principios de 2006 y es considerado como un pionero en este campo. Las empresas que utilizan este servicio se cuentan por centenas y solo por mencionar algunas, de AWS dependen el gigante mediático Hearst, Canon, Airbnb, BMW, Baidu, Disney, Harvard, la propia Nasa, el Ministerio de Justicia británico, WeTransfer, el Departamento de Estado de Estados Unidos y Xiaomi…por nombrar algunas. Sus bases están ubicadas en 18 regiones del planeta, desde China o Australia, hasta Europa, la India y obviamente Estados Unidos.

Pues esta es la empresa que, en sus términos y condiciones (en español), aclara, en el punto 42.10 de un documento de 66 páginas, que

“Sin embargo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra (con certificación de los Centros para Control de Enfermedades de Estados Unidos o el organismo que lo suceda) una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre o cerebro o tejido nervioso y es probable que conlleve a la caída de la civilización organizada”.

Acuerdo de uso de AWS FOTO: AWS

En este documento, AWS destaca que “En caso de discrepancia, incoherencia o conflicto entre esta traducción y la versión en inglés (en particular debido a retrasos en la traducción), prevalecerá la versión en inglés”. Así que hemos leído la traducción en inglés, por las dudas. Y sí, la versión en inglés dice exactamente lo mismo.

El acuerdo original en inglés FOTO: AWS

Es cierto que no habla de zombies, pero “una infección viral transmitida a través de fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva y conlleve a la caída de la civilización organizada”, es una descripción legal de un Apocalipsis zombie.