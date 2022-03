Sentenciado a 3 años de prisión por usar la ayuda COVID para comprar una carta de Pokémon

El juez de la corte federal del estado de Georgia, Estados Unidos, ha condenado a 3 años de prisión a Vinath Oudomsine por utilizar las ayudas de emergencia destinadas a paliar los efectos económicos del COVID 19 para comprarse una carta de Pokémon (rara, eso sí). En concreto, compró un Charizard de 57,789 dólares con la cantidad que recibió de un préstamo solicitado al gobierno estadounidense. Para acogerse al plan de ayudas (EIDL, por sus siglas en inglés), Oudomsine solicitó un crédito con la finalidad de mantener su pequeña empresa con 10 empleados y recibió del estado un total de 85,000 dólares para liquidar las posibles deudas, pagar el alquiler y los supuestos salarios de los empleados.

Directo a la casilla de “Vaya a la Cárcel”

La idea no funcionó en absoluto, ya que tras descubrirse que no se había puesto al corriente de los pagos, el rastro del dinero se siguió fácilmente y se encontró en el portal de subastas PSA, donde se puede ver el Charizard holográfico que se compró. Ahora, el bueno de Oudomsine, además de los 3 años de prisión, tendrá que pagar 10,000 dólares, además de devolver los 85,000 que solicitó prestados.

Los juegos de cartas Pokémon no son productos nuevos y, de hecho, a finales de los años 90 ya eran muy populares entre los niños, pero sorprende que una carta rara de aquellas primeras colecciones pueda alcanzar este precio en el mercado coleccionista. Sorprende aún más cuando compruebas que no es la carta más cara y, ni siquiera el Charizard más raro del mercado.

¿Un Charizard de 57,000 dólares?

Según informa PSA Collectors (sitio especializado en colecciones de cartas de Pokémon y Béisbol), el Charizard adquirido por Oudomsine es la 1ª edición, de 1999 de Pokémon en versión holográfica sin sombra. Esta edición especial, además, presentó la primera carta de Charizard en inglés de la historia. De ahí su valor.

La rara carta de Pokémon de 1999. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Pero todavía hay una carta de Charizard más rara en el mercado. Una versión holográfica japonesa de 1996 que no tiene representado símbolo de rareza en la esquina inferior derecha de la imagen. Es decir, no presenta indicaciones sobre el número de unidades que se pusieron en circulación de este naipe. El valor viene derivado por la dificultad de encontrar una de estas cartas en perfecto estado, ya que forman parte de las primeras ediciones y su estimación es de tal envergadura que no existe un rango de precio para la carta que, en cualquier subasta superaría con facilidad los 100.000 dólares.

La carta aún más rara de Pokémon de 1996. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Se cambian muy pocas cartas por muchos dólares

Es difícil imaginar qué pasaba por la cabeza de Vinath Oudomsine para creerse que podía engañar a la administración e irse de rositas con su Charizard, pero ahora tendrá que pagar un precio muy alto por ello. En cualquier caso, no deja de ser interesante saber que una colección bien cuidada de cartas de Pokémon puede convertirse en una alegría para el bolsillo. (La carta de Charizard, por el momento, se encuentra bajo custodia de la fiscalía)