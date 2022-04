“F1 Delta Time”: el videojuego oficial de F1 cierra causando graves pérdidas a los compradores de NFT

Lanzado en 2019 por REVV Motorsport, “F1 Delta Time” fue uno de los primeros videojuegos en apostar por los sistemas criptográficos y NFTs que contaron con el respaldo de una gran licencia deportiva. Ahora tras alcanzar cierto éxito y prácticamente sin aviso, la empresa responsable de las operaciones del formato ha finalizado sus actividades dejando con las manos vacías a todos los que invirtieron dinero real en sus artículos digitales.

El anuncio sobre el cierre de la actividad se produjo un día antes de clausurar definitivamente sus puertas y, con esto, todos aquellos que invirtieron en los tokens (equivalentes a elementos que podrían usarse en el juego) descubrieron que habían perdido prácticamente todo su valor; después de todo, no tiene sentido invertir en algo que no tiene uso o relevancia artística.

REVV Motorsport, logró vender el primer NFT del juego (el vehículo 1–1–1) por 415,9 Ether Tokens, equivalente a 113.000 dólares actualmente. Esta elevada cantidad de dinero acumulada lo convirtió en el NFT más valioso del año y atrajo la atención de una amplia lista de inversores, mientras en paralelo, impulsó a otros jugadores a probar el sistema, muchos de ellos motivados por la perspectiva de futuros beneficios amparados bajo la figura de una rentable licencia oficial.

Tokens sin validez

Según REVV Motorsport, el fin de las actividades se produce al no llegar a un acuerdo para renovar los derechos de uso de las marcas y equipos de Fórmula 1. Ante la pérdida de valor de estos artículos digitales, la compañía promete que trabajará para encontrar formas de convertir los NFT comprados en artículos que puedan usarse en otras plataformas como “MotoGP Ignition”, “Formula E: High Voltage”, “REVV Racing” y “Torque Drift”, ya que la decisión de finalizar las actividades de “F1 Delta Time” no afecta la existencia de los NFT asociados con el juego, ni cambia quién es el propietario de cada uno de ellos.

Sin embargo, sin un contexto en el que puedan ser útiles, los bienes digitales inevitablemente pierden valor, convirtiéndose únicamente en la prueba de la existencia de un proyecto que ha fracasado. “Queremos complacer a nuestros jugadores por su lealtad durante los últimos tres años, que nos han permitido crear un nuevo tipo de experiencia de juego y ha contribuido a la base de otros juegos “blockchain” presentes y futuros”, afirma la empresa en una nota.

Animoca Brands - F1 Delta Time Apex Race Car “1-1-1″ - The First, the One, the Only