¿Qué es Mastodon? Te contamos todo sobre el rival de Twitter, hasta cómo abrir una cuenta

Al final Twitter ha aceptado la propuesta de los “44.000 millones de dólares” y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, además de impulsor de las empresas Tesla y SpaceX, es el nuevo amo y señor de la red social. El empresario ahora tiene el control total sobre la plataforma y compra la compañía del pájaro azul una vez alcanzado un acuerdo por el que paga 54,20 dólares por acción.

La cantidad ofrecida se divide prácticamente al 50-50 entre un préstamo y su patrimonio personal. Pero determinados analistas ya anticipan que estos créditos podrían costarle a la red social hasta mil millones de dólares al año en costes de servicio, o alrededor del 20% de los ingresos anuales de la empresa. Musk alega que la toma de control de Twitter es una cuestión en defensa de la libertad de expresión. Claro, todavía no está claro cuáles serán los impactos de la “nueva dirección”, pero Elon Musk viene mostrándose bastante crítico con la moderación de Twitter en los últimos tiempos, proclamándose además un “absolutista de la libertad de expresión”.

La alternativa de Twitter

“La libertad de expresión es la base para que una democracia funcione, y Twitter es la plaza de la ciudad digital donde se debaten temas vitales para el futuro de la humanidad”, dijo en un comunicado. La adquisición, por tanto, no ha estado exenta de discusiones, además de animar a algunos usuarios a migrar a otras plataformas. Entre las opciones abiertas, Mastodon es una alternativa que ha ganado mucho interés.

Es una red social creada en 2016 por un programador alemán llamado Eugen Rochko, de 26 años y, al igual que Twitter sustenta un servicio de microblogging, es decir, opera a través de una plataforma de desplazamiento vertical (como un blog) que soporta la difusión de mensajes breves. Cada usuario puede publicar variedad de contenido como textos, vídeos, gifs, fotos y emojis, aunque se establece un límite de 500 caracteres, prácticamente el doble de lo que permite Twitter.

A nivel de popularidad no hay lugar a dudas, según los últimos registros Mastodon cuenta actualmente con unos 4,4 millones de usuarios, un volumen que tiende a aumentar con la migración de usuarios de Twitter. La red comprada por Elon Musk, en estos momentos, sostiene alrededor de 229 millones de usuarios activos diarios.

Pantalla de ingreso a la versión web de Mastodon. FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cuáles son las diferencias?

Su funcionamiento es muy similar al de Twitter, pero la red social emergente cuenta con características que pueden ser consideradas interesantes. Además de la cantidad de caracteres que se pueden insertar en cada publicación, es posible “ocultar” información, insertando advertencias, lo que resulta efectivo en cuentas que se dedican a películas y series. Otro punto muy interesante es su naturaleza de código abierto. En la práctica, esto significa que cualquier usuario que entienda de programación puede “personalizar la red”, creando versiones de la aplicación desde dentro del sistema.

¿Abandonar Twitter y pasarse a Mastodon?

La nueva situación de Twitter, de hecho, ha provocado un impulso inesperado en los usuarios de Mastodon. Por lo tanto, vale la pena preguntarse: ¿es una buena decisión abrirse camino en esta emergente red social? La solución es compleja y no tiene una respuesta definitiva. Como todo, Mastodon tiene sus pros y sus contras. La parcela más interesante, quizá, es su naturaleza de código abierto, que centraliza las decisiones de los usuarios. Es decir, cualquier característica de la plataforma no se modificaría en base a las políticas de la propia empresa, sino que podría ser “personalizada” por los usuarios que la transitan. De esta forma, las reglas de moderación las marcan las personas registradas, y no los dueños de la red. ¿Es necesariamente bueno? Depende del punto de vista. Ya que, la falta de control puede tornarse peligrosa.

"App" de Mastodon. FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cómo crear una cuenta en Mastodon?

El proceso de creación de una cuenta en la red social es muy sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:

Visita el sitio web oficial y selecciona la opción “Comenzar”, ahora elige una categoría entre las comunidades disponibles como arte, tecnología, videojuegos o activismo, por ejemplo. Tras decidir, selecciona una de las opciones. Como hay grupos en varios idiomas, puedes usar la herramienta de filtrado para localizar solo grupos en español, por ejemplo.

Cuando en la lista de servidores disponibles encuentres uno de la comunidad e idioma deseado, pulsa en “unirse” (o “solicitar invitación”, si el grupo es privado). Ahora llega el momento de rellenar un formulario con algunos de tus datos, como nombre de usuario, dirección de correo electrónico, contraseña… Tan solo haz clic en “Crear cuenta”, te llegará un mensaje a tu correo (si no lo encuentras busca en tu bandeja de spam) para validar el registro. Una vez confirmado podrás utilizar la plataforma. A partir de aquí solo te queda explorar en Mastodon y contarnos tu experiencia con esta red social emergente.