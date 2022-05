Cómo evitar los “spoilers” de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”

A menos de dos meses del verano, la película “Doctor Strange en el multiverso de la locura” oficializa el inicio de la temporada de los grandes blockbusters veraniegos. La última película de Marvel, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch, ha generado una gran expectación y promete arrasar en las taquillas de todo el mundo como hizo “Spider-Man: No Way Home” a comienzos de año. Pero semejante éxito lleva aparejado la lacra de los destripes en Internet, fenómeno que hoy se repite una vez más.

Entras en YouTube y te encuentras un montón de vídeos con spoilers de “Doctor Strange en el multiverso de la locura” en títulos y miniaturas. Abres tu red social preferida y sucede tres cuartos de lo mismo. Te das un paseo por foros y revistas online y tienes que ir con una mano tapándote los ojos para que nadie te arruine la experiencia de ver la película en una sala de cine, con la capacidad de sorpresa intacta. ¿Se puede evitar de alguna forma que no sea desconectándose de Internet? Sí, las hay; no lo cubren todo pero ayudan bastante. Te explicamos cómo:

En Twitter

El peligro no está solo en los tuits, sino también en las Tendencias que muestra la plataforma y donde un spoiler se puede hacer un hueco. Twitter cuenta con la opción de silenciar palabras estableciendo el periodo de tiempo durante el que quieres que no las muestre, que puede ser 24 horas, una semana, un mes o para siempre, pero ten en cuenta que esta restricción no afecta a las Tendencias que proporciona la plataforma. Para silenciar una palabra, debes seguir estos pasos:

Abre Twitter .

Selecciona en el menú de opciones Configuración y privacidad .

En la app , pulsa en Notificaciones y a continuación en Filtros y en Palabras silenciadas

En el navegador, haz clic en Privacidad y seguridad y a continuación en Silenciar y bloquear y en Palabras silenciadas .

Establece la palabra que quieres evitar y durante cuánto tiempo.

En Facebook

La mayor red social del mundo no da la opción de silenciar palabras, pero sí de hacerlo con páginas, grupos y personas. Si, por ejemplo, sigues un grupo de temas cinematográficos en Facebook, posiblemente te convenga silenciarlos hasta que hayas pasado por las salas de cine. Debes seguir estos pasos:

Entra en Facebook .

Accede a tu muro de noticias .

En el perfil de la página, grupo o usuario que quieras silenciar, pulsa en el icono de los tres puntos .

Selecciona Pausar (nombre del perfil) durante treinta días para dejar de ver sus publicaciones durante ese tiempo.

En Instagram

Instagram permite bloquear comentarios de determinados perfiles y establecer un filtro manual de palabras para que no aparezcan en las publicaciones que realizas. Debes seguir estos pasos:

Abre Instagram .

En las opciones del perfil, selecciona Configuración .

En el navegador, haz clic en Privacidad y seguridad . A continuación, Editar configuración de comentarios en el apartado Comentarios y agrega las palabras de las que no quieres ver comentarios en tus publicaciones.

En la app, selecciona Privacidad y a continuación Comentarios para establecer los perfiles de los que no quieres ver comentarios nuevos. Una vez hecho, retrocede a Privacidad y pulsa en Palabras filtradas. En el apartado Palabras y frases personalizadas, pulsa en Administrar lista e introduce los términos de los que quieres ocultar en tus publicaciones los comentarios que los contengan.

En el navegador

Ningún navegador tiene integrado este tipo de opciones, pero cuentan con algo mucho mejor, extensiones. Spoiler Protection 2.0, disponible para cualquier browser basado en Chromium (Chrome, Edge, Opera) y para Firefox en sus respectivas tiendas de extensiones, permite suprimir spoilers de cualquier web que visites, incluyendo medios sociales y plataformas de vídeo como YouTube. Debes introducir las palabras clave de tu elección y puedes discriminar entre imágenes, vídeos y texto a la hora de ocultar los destripes. Desafortunadamente, la mayoría de navegadores para móviles no admiten el uso de complementos y los que lo hacen, como Firefox, tienen acceso a una selección muy limitada.

¿Y no hay una app para esto?

Sí, pero no la encontrarás en una tienda de aplicaciones oficial. Spoilers Blocked bloquea cualquier contenido que determines en tu teléfono tapándolo con un recuadro opaco. Aunque puedes establecer sobre que aplicaciones trabaja, hay que concederle permisos de accesibilidad que le permiten ver todo lo que sucede en el móvil. Si crees que la privacidad está sobrevalorada y jamás te paras a valorar los permisos que solicita una app, puedes descargar el APK en tiendas alternativas a Google Play como Uptodown.