Cómo enviar mensajes de texto por WhatsApp sin escribir una palabra

Si hay algo divisivo entre los usuarios de WhatsApp, son las notas de voz disponibles en la aplicación desde 2013. La comodidad que a algunos usuarios les supone hablar en lugar de escribir y el engorro que a otros les supone su reproducción, especialmente si se está en un lugar público, hacen que esta función tenga tanto detractores como defensores. Aunque a juzgar por los 7.000 millones de notas de voz que se envían cada día, hay más de estos últimos que de los primeros.

Afortunadamente para el primer grupo, WhatsApp presenta opciones que permiten compaginar lo mejor de las notas de voz para el emisor, rapidez y comodidad, con las ventajas de los mensajes de texto para el receptor, esa misma rapidez y comodidad.

Un usuario puede pasar un mensaje de voz a texto antes de su envío haciendo uso de la función de dictado de la aplicación. Está disponible a través del icono de micrófono que aparece en el teclado, aunque puede suceder que debas activar la opción en los ajustes del teléfono para que se muestre, tanto en Android como en iOS. Debes hacerlo siguiendo estos pasos:

En Android

Selecciona Ajustes y a continuación Sistema .

Pulsa en Idiomas y entrada de texto y después en Teclado virtual .

Selecciona el teclado de Google Gboard, Escribir por voz y actívalo.

En iOS

Accede a Ajustes .

Selecciona General y después Teclado .

Pulsa en la opción Activar dictado.

Con los ajustes del terminal correctamente configurados, el icono del micrófono estará disponible. Pulsándolo, WhatsApp comenzará a transcribir lo que hables, incluyendo los signos de puntuación que le vayas indicando en el proceso. Si quieres corregir alguna errata puedes hacerlo pulsando sobre el texto que has dictado. Si estás conforme, pulsa en Enviar para que tu contacto recibe un mensaje de texto sin que hayas tenido que escribir, a menos que lo hayas corregido, una sola línea de texto.

La función de dictado no es la única opción para enviar mensajes de texto sin escribir. Los asistentes de voz de Google y Apple pueden hacerse cargo perfectamente de la tarea. En este caso tan solo debes activar a Ok Google o Siri con el comando correspondiente en cada caso (Ok Google / Oye Siri), ordenar “Envía un mensaje de WhatsApp a [contacto]” y proceder al dictado del mensaje.