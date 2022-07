Twitter vuelve a funcionar tras una caída a nivel mundial

Desde las 13:45 de hoy, la red social Twitter ha comenzado a experimentar problemas de funcionamiento que han llevado a muchos usuarios a no poder ingresar en la plataforma, ser expulsados de la misma o no poder mostrar nuevos tuits en el feed de la red social. Los problemas, que se están dando en todos los continentes y aún no tienen una causa conocida, se están dando tanto en la aplicación como en la versión web de la red social y afectan también a herramientas como TweetDeck.

De acuerdo con el portal de monitorización de aplicaciones y servicios en Internet, Downdetector, los reportes de usuarios de problemas en la plataforma se han disparado un cuarto de hora antes de las dos de la tarde en países como España, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Japón o Indonesia, entre otros, por lo que el alcance de la incidencia es mundial.

En el caso de España, un 66% de los informes de error corresponden a la aplicación móvil, el 33% a la página web y un 1% a las publicaciones. A las 14:11 horas se alcanzaba un pico de 7.113 informe de errores recibidos en la última hora, cuando la media habitual es de uno. La última actualización de Downdetector indica un ligero descenso a las 14:28, pero aún se mantienen en 6.169.

En el caso de Estados Unidos, el impacto es aún mayor y a esa misma hora se mantiene en el pico alcanzado a las 14:12 de 54.000 reportes de errores recibidos en la última hora. Un 62% corresponden a la aplicación, un 30% a la web y un 8% a conexiones con el servidor.

Según indican usuarios que están intentando acceder a la plataforma, cuando intentan iniciar sesión encuentran un mensaje de “página no disponible” y que Twitter lo pondrá en funcionamiento lo antes posible.

La compañía no ha informado de las razones por las que el servicio está caído o experimentado problemas de funcionamiento para muchos usuarios. En algunos países, como es el caso de Japón, el servicio parece ya restaurado pero en muchos otros se mantienen los reportes de incidencia.

Actualización a las 15:25

Tras una caída del servicio que ha durado aproximadamente una hora, la red social parece haber recuperado su funcionamiento habitual. Los informes de errores han comenzado a caer rápidamente desde las 14:37 y ahora se encuentran cercanos a los niveles habituales de la plataforma. En España, han pasado de los 7.113 reportes en su pico máximo a solo 175 a las 15:25 horas.

Twitter aún no ha hecho referencia a esta caída que ha afectado a sus usuarios por todo el mundo.