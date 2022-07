¿Cuánto cuesta fabricar un móvil chino?

Una de las marcas más fértiles en lo que a lanzamientos de productos respecta, es Xiaomi. El fabricante chino, en apenas 3 meses ha llegado a lanzar más de 40 productos que no tenían nada que ver con telefonía: lavadoras, fredioras, filtros de aire, etc. Pero es en informática y comunicación donde se han hecho un nombre. Y más aún con el reciente lanzamiento de la serie Xiaomi 12S. La nueva serie también se considera una extensión de la serie Xiaomi 12 y tiene el objetivo de consolidar la presencia de la marca en los precios de más de €600.

Entre los dispositivos presentados, en la parte superior de la tabla, contamos con el Xiaomi 12S Ultra. Incorpora la última plataforma Snapdragon 8 Gen 1 Plus de Qualcomm, la nueva pantalla Samsung E5 LTPO 2.0 OLED y una cámara principal de 50MP. Su unión con Leica, el fabricante de lentes, le ha dado un plus de calidad en el área de fotografía y de reconocimiento entre los usuarios. El dispositivo, un verdadero monstruo en muchos aspectos, ocupará el segmento de los €1000.

Pero…¿cuánto cuesta fabricar este teléfono? Según un análisis realizado por la firma Counterpoint Research, producir un Xiaomi 12S Ultra equipado con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta alrededor de €500 euros. La consultora realizó una división contemplando el precio del procesador, la memoria, el sistema de audio, las cámaras, el software, la conectividad, la pantalla, los sensores, la batería, la carcasa, la caja y algunos componentes más para llegar a esta cifra. Los sistemas de procesamiento, visualización e imagen, junto con la memoria, aportan casi el 67% del costo total de fabricación.

Lo que no tiene en cuenta este número son otros factores, como todo lo relacionado con investigación y desarrollo, licencias, la logística y la distribución, los impuestos, los cables, marketing, las tiendas… Todo ello suma. No se trata de sumar los componentes y simplemente asumir que este es el precio que deberíamos pagar, ya que hay todo un proceso previo a que llegue a nuestras manos. Incluyendo lo que ganan las tiendas que no son Xiaomi. Por lo tanto, sí: los componentes que vemos en los teléfonos de gama alta pueden sumar la mitad del precio, pero para llegar a este tipo de avance fueron necesarios años de investigación y toda una infraestructura que también debe ser tenida en cuenta.