10 características que ya están en otras apps y debería tener WhatsApp

Es cierto: varias veces por año WhatsApp realiza actualizaciones para ponerse al día de las reclamaciones de sus usuarios. Pero la competencia, por ejemplo Telegram, tiene características que son muy valoradas y aún no forman parte de WhatsApp. Aquí van las 10 características, presentes en otras aplicaciones de mensajería instantánea, que deberían estar en WhatsApp.

1) Soporte de números múltiples

Una de las desventajas de usar WhatsApp es que oficialmente no funciona bien con varios números en un dispositivo. La función de aplicaciones duales disponible en Telegram es algo que sería muy deseable, aunque algunos dispositivos, como Samsung, Huawei o Xiaomi la tienen, pero no es parte de WhatsApp, sino del dispositivo.

2) Nota personal

La lista de la compra, una idea genial, un enlace que no queremos olvidar… A menudo queremos enviarnos algo de forma rápida sin recurrir a un correo electrónico. Signal y Telegram sí permiten esto y aunque hay formas de saltarse este obstáculo (registrar nuestro teléfono como contacto y enviarnos un mensaje desde un ordenador), no siempre es sencillo.

3) Encuestas

Al igual que Twitter o apps de mensajería como Telegram o Threema, WhatsApp debería tener la posibilidad de hacer encuestas a los miembros de un grupo. Se trata de una característica muy deseable para cuentas de empresa o para grupos grandes que deben decidir entre varias opciones. Con Encuestas se ahorraría mucho tiempo.

4) Enviar sin sonido

No siempre recordamos poner el teléfono en silencio. Y, a veces, cuando enviamos un mensaje tampoco tenemos prisa para recibir una respuesta. Telegram tiene la opción de enviar un mensaje sin sonido al ser recibida para que quien la envía no moleste, aunque sean horas intempestivas.

5) Mensajes programados

Otra característica interesante para recordatorios, para quienes nos olvidamos a menudo de los cumpleaños o aniversarios. Telegram permite decidir a qué hora y en qué fecha se envía un mensaje.

6) Verificación de cámara

Esta puede sonar extraña, pero es de agradecer la fiabilidad que aporta a los mensajes. Gracias a ella cuando recibimos una foto, tomada por esa persona, aparece una etiqueta que señala que ha sido tomada con la cámara de ese móvil. Para justificar accidentes, partes médicos o problemas y evitar cadenas de mensajes falsos, es una característica muy pertinente.

7) Sin número de teléfono

Si tengo un móvil viejo y quiero dárselo a mi hijo o si quiero tener otra cuenta de WhatsApp, debería existir otro modo de confirmar la identidad que no sea el número de teléfono y así poder usar la app.

8) Mensajes efímeros

WhatsApp está experimentando con alguna forma de mensajes que se pueden ver una vez y destruir. Sin embargo, no puede enviar mensajes que se autodestruyan después de cierto tiempo en una conversación/grupo. Esta función es increíblemente útil si desea compartir información confidencial y no desea que los mensajes aparezcan en la conversación más adelante.

9) Solicitud de chat

¿Por qué recibo mensajes de gente que no está entre mis contactos? Ya sea cuando se trata de una estafa de gente que pretende ser familiar y está en el aeropuerto o alguien que me quiere vender algo, no debería poder contactarse sin una solicitud previa.

10) Sin rostro

La capacidad de desenfocar rostros en una imagen antes de enviarla a un contacto es una de esas características que están muy bien pensadas a la hora de respetar la privacidad. En la app Signal, por ejemplo, esto se puede activar simplemente tocando el ícono de desenfoque, luego alternando la opción difuminar caras.