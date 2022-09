Olvidan un prototipo de las gafas de realidad virtual de Meta en un hotel y revelan su aspecto un mes antes del lanzamiento

El aspecto final del conocido como Project Cambria, las próximas gafas de realidad virtual de Meta para acceder al metaverso, ha sido desvelado en Internet tras el olvido de un prototipo en la habitación de un hotel. En una historia similar a la que sucedió en 2010, cuando un prototipo del iPhone 4 fue abandonado en un bar y revelado al mundo antes de lo que pretendía Apple, este nuevo olvido ha permitido conocer tanto el aspecto del dispositivo como el nombre final y el empaquetado comercial que tendrá.

Meta Quest Pro es el nombre con el que Proyect Cambria será comercializado. La compañía de Mark Zuckerberg tiene previsto realizar la presentación oficial del producto en el próximo evento Connect del 11 de octubre que será el primero tras el anuncio de su apuesta por el metaverso y el abandono del nombre de Facebook que realizó en la última edición, hace poco menos de un año.

El vídeo con el unboxing de las nuevas gafas de realidad virtual de Meta lo publicó en Facebook Ramiro Cardenas, tras encontrar el prototipo olvidado en la habitación de un hotel. Primero subió algunas imágenes en el grupo de Facebook de Oculus Quest 2, del que Meta Quest Pro será su sucesor, y posteriormente publicó el vídeo.

En la grabación se puede ver como Cardenas muestra a cámara tanto las gafas de realidad virtual como los controladores que también han sido rediseñados y ahora tienen un mayor parecido a un mando de videojuegos. En la caja del producto, que también enseña, se puede ver una etiqueta con el aviso “No para venta – muestra de ingeniería”. Cardenas aseguró en el grupo de Facebook de Oculus Quest 2 que no era solo una sino varias las unidades de Meta Quest Pro olvidadas en el hotel y ha señalado al medio The Verge que la persona que ocupó la habitación y dejó allí las gafas de realidad virtual de Meta ya las ha reclamado.

Project Cambria es un desarrollo que Meta ha tratado de llevar con el máximo secreto. Zuckerberg reveló su existencia en el Connect del año pasado y ya entonces aseguró que llegarían en 2022. Será el primero de una serie de gafas de realidad virtual, mixta y aumentada con los que la compañía quiere que los usuarios accedan al metaverso en los próximos años. A Meta Quest Pro le seguirán otros dispositivos a partir de 2023, entre ellos las gafas de realidad aumentada anunciadas bajo el nombre provisional de Nazare Glasses.

En una reciente entrevista con Joe Rogan en su podcast, Zuckerberg avanzó que en octubre saldrían al mercado el dispositivo sucesor de Oculus Quest 2, lanzadas en 2020 y recientemente renombradas como Meta Quest 2, y del que destacó sus capacidades para el seguimiento del movimiento de los ojos y las expresiones del rostro para reflejarlas en el avatar del usuario. “Tu avatar no es solo esta cosa inmóvil, sino que si sonríes o si frunces el ceño o si haces un puchero, o cualquiera que sea tu expresión, eso se traduce en tiempo real a tu avatar”, señaló Zuckerberg.