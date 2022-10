El gadget del sábado: Garmin Enduro 2, un reloj con varias caras

Si hablamos de relojes, ahorremos tiempo: este episodio va de un smartwatch para quienes esperan el fin de semana para aprenderse la longitud y latitud de Ushuaia, quienes pueden deletrear los tres principales volcanes islandeses sin tartamudear y quienes salen a correr cuando diluvia y no cuando está bueno. Es un reloj para los hijos putativos de Amundsen y Scott, de Hillary y Norgay. Hablamos del Garmin Enduro 2, un reloj con varias caras.

Cuando este reloj se convirtió en el dispositivo oficial de la Raid Gallaecia (en A Coruña), parte del primer campeonato de Europa de carreras de aventura, surgió la idea de si no podíamos participar del evento (no por falta de ganas, sino de autorización médica), al menos podríamos probarlo.

A primera vista el Enduro 2 es el hermano mayor del Fénix 7, uno de los productos más reconocidos, de la ídem Garmin. En apenas 70 gramos y una pantalla recubierta de zafiro (a un mísero punto en la escala de dureza de Mohs del diamante), es un dispositivo duro que se encuentra más a gusto en el barro que en un convertible (incomprensible, pero cierto). En la muñeca se siente cómodo y prácticamente desmemoriado, casi ni nos acordamos que lo llevamos. Incluye dos correas, una de nailon y otra de silicona. Ambas bien, correctas, pero después de varias horas de sudar, de aprender las diferentes texturas propias del lodo y coleccionar agujas de pino, podrían ser algo más cómodas.

Los botones son de fácil acceso y la pantalla es visible a plena luz del día fácilmente. Incluye una linterna más que decente y que se convierte en un juguete fácilmente por su capacidad. No va a cegar a un ciervo en plena excursión asturiana, pero sí va a evitar que terminemos practicando estilo braza a las 3 de la mañana en los lagos de Covadonga.

Los mapas que ya vienen cargados (una evolución desde el Fenix 7) son muy precisos. Se puede pagar con él gracias a la app Garmin Pay y tiene también otras apps más “sociales” para deleitarse con músicas o podcast. Incorpora también las obvias mediciones de frecuencia cardíaca, oxígeno, estudio de sueño, estrés, etc. con la advertencia pertinente de que no estamos ante un dispositivo médico.

En este sentido es como el empleado que hace su trabajo de forma muy eficaz, sin publicitar sus logros pero no es tan reconocido como el que hace un 80% y el resto lo dedica a campañas mediáticas intra-oficina… Pero a la hora de enfrentarse a una plantilla de Excel de más de 50 columnas, los jefes obvian la publicidad y llaman al primero. Y sí, lo estamos comparando con el Apple Watch Ultra. No tendrá su abolengo o su alcurnia, pero es plus ultra. Obviamente tiene diferentes modos de deporte, registra los tiempos de etapas…vamos, el catálogo completo y conocido. Pero a eso le suma tres características muy interesantes.

La primera de ellas es Next Fork, que podríamos castellanizar como Siguente encucijada y nos avisa, en el mapa, de que a determinada distancia tenemos una bifurcación, aunque no la veamos. Muy útil para senderos apartados, para no perdererse… O para hacerlo con alevosía. En lugares más remotos o poco transitados, donde los animales colaboran con el mapa topográfico y crean sus propio recodos, esta configuración nos puede ahorrar kilómetros. Y divorcios.

La otra característica es el SatIQ, léase como Inteligencia Satelital. El Enduro 2 se conecta con uno o más satélites dependiendo de la exactitud con la que pueda leer el terreno: en campo abierto y sin obstáculos, con uno le basta. En terrenos con una orografía más fecunda en accidentes y rácana en horizontes, se conectará con más satélites para un retrato más exacto. Con esto se consigue gastar menos batería… Y aprovechando la coyuntura… Garmin habla de hasta 150 horas de autonomía con el GPS y la carga solar. La estimación es en ciertas condiciones de luz que difícilmente se dan de forma habitual. Sí, dura mucho aún con el GPS activo, lo que es muy bueno, pero hablar de más de 5 días de forma constante, no.

Finalmente la última característica que provoca un ladeado de de cabeza aprobatorio: el Grade Adjusted Pace o GAP. ¿Perdón? En una traducción muy libre podríamos llamarlo “la ley del menor esfuerzo”. Esta configuración no solo nos anticipa las cuestas que siguen a continuación, también nos dice el paso al que deberíamos afrontarlas para hacer el mismo esfuerzo que llevamos haciendo en llano, es decir que la cuesta no nos rompa. La verdad que para correr por el monte el GAP es muy útil a la hora de dosificar el esfuerzo y aprender a correr.

El Enduro 2 es uno de los mejores, sino el mejor, reloj deportivo. ¿Cuál es el problema? Sí, siempre hay un inconveniente. Y en este caso hablamos del precio: casi 1.100 euros. Ya avisamos que es un reloj para deportistas, pero no para todos los deportistas. Quienes se hayan planteado seriamente comprarse un Ultra de Apple, no tendrán problema en inclinarse hacia el Enduro 2: mucho mejor por la diferencia de precio. Pero para los profesionales de fin de semana, los fanáticos del “de vez en cuando” y quienes siguen teniendo una oficina a la que acudir durante 8 horas diarias, es un peso en la muñeca y hay alternativas muy decentes por menos de la mitad. Ahora, si quieres cambiar unas vacaciones por el Enduro 2, no seremos nosotros quienes estaremos en contra.