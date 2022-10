“Flippy 2″, el robot que prepara patatas fritas en los restaurantes de comida rápida

En los restaurantes de comida rápida de California hay un nuevo empleado que está revolucionando el mercado. Su nombre es Flippy. Es el robot que ha conseguido hacer que las patatas fritas ahora sean de alta tecnología. El enorme brazo robótico es capaz de sacar los alimentos congelados, cocinarlos y listos para servir. Sus habilidades, asegura el CEO de Miso Robotics, son incluso mejores a las del ser humano. “Lo hace más rápido, con mayor precisión, de manera más confiable y más feliz que la mayoría de personas”.

Desde la empresa de robótica aseguran que ‘Flippy 2′ es uno más en la cocina y no un reemplazo con el que expulsar el factor humano. “Es el puesto que a menudo se vuelve más difícil de cubrir. Realmente no les quita nada a los trabajadores de restaurantes. Están encantados de tener la ayuda, por lo que pueden hacer otras cosas”. No obstante, con todo lo que trabaja, lo que está claro es que Fllippy tiene muchas posiblilidades de volverse el próximo empleado del mes.