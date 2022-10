Usan inteligencia artificial para mostrar como serían las Kardashian sin operaciones de cirugía estética

¿Cómo serían los miembros de la familia Kardashian sin cirugía plástica? Esta pregunta no tiene mucha relevancia en el mundo tecnológico, pero sí en el del entretenimiento televisivo donde el apellido Kardashian arrastra millones de seguidores. Un grupo de streamers ha decidido darle respuesta con un vídeo que muestra una escena del episodio final del reality show “Keeeping up with the Kardashians” procesada con varias herramientas de inteligencia artificial, suponiendo el aspecto que tendrían de no haber visitado jamás el quirófano.

Los streamers responsables del show de Twitch Vandahood Live crearon el video, en el que se puede ver en paralelo la imagen real y la procesada por IA, en una semana usando tres herramientas de IA diferentes. “Utilizamos tres softwares de IA diferentes, dos softwares de gráficos estándar y una semana completa para lograrlo. Tuvimos que adoptar un enfoque diferente para cada miembro de la familia, ya que cada uno experimentó cambios diferentes a lo largo de los años” ha explicado Keith, de Vandahood Live, al medio PetaPixel sobre el vídeo que ya acumula casi tres millones de visualizaciones en TikTok.

Las herramientas utilizadas fueron Deep Face Lab, FaceApp y EBSynth junto a Adobe After Effects y el editor de vídeo Davinci Resolve. “Para Kylie usamos Deep Face Lab y durante dos días entrenamos un modelo de IA de su rostro antes de la cirugía y lo configuramos para que coincidiera con las proporciones de su rostro actual. Y luego, en Adobe After Effects, redujimos manualmente el relleno de sus mejillas a medida que salían de las partes de su rostro “de antes”. Por último, lo pasamos por DaVinci Resolve para graduar y hacer coincidir su tono de piel original”, señala el miembro de Vandahood Live.

Mientras que en el caso de Kylie una sola herramienta de IA fue suficiente, en el de su hermana Khloe también recurrieron a FaceApp y EBsynth para lograr el efecto buscado. Tras el paso con Deep Face Lab, “pasamos algunos fotogramas a través de Faceapp para generar sus mejillas originales más llenas y luego pasamos esos fotogramas por otra IA llamada Ebsynth para aplicarlo a todo el video” comenta Keith.

En cambio, con Kim y Kourtney tan solo usaron Deep Face Lab y “realizamos algunas correcciones menores y de tono de piel con DaVinci Resolve”. Los miembros de Vandahood Live realizaron el vídeo movidos por la curiosidad y para ver si eran capaces de llevarlo a cabo con la tecnología disponible. Consideran que la IA jugará un papel fundamental en el mundo del entretenimiento en los próximos años. “Da la impresión de que cada mes sale una nueva herramienta de IA que puede hacer cosas increíbles”, afirma Keith.