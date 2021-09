Ante vosotros, una de las familias más pudientes y populares del mundo: ¿Quién es más rico entre los Kardashian-Jenner?

En pleno 2021, ¿quién no conoce a la familia Kardashian-Jenner? Su popularidad -permitidme la hipérbole- podría compararse a la de los Oppenheimer, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los du Pont, los Murdoch o los Walton. Con una gran diferencia: si estos clanes se guiaban únicamente por el poder, las Kardashian-Jenner se mueven claramente en el fenómeno social.

Reality show, modelaje, cosmética… Decenas de negocios que han conquistado el corazón -y el bolsillo- de sus mayores fanes. De esta manera, ¿a cuánto creéis que asciende el patrimonio de alguno de sus miembros? Te lo contamos:

Kim Kardashian West (1,2 billones de dólares)

La más rica de las hermanas. De hecho, se ha convertido en la primera, y con diferencia con respecto al resto, en superar la cifra de los mil millones de dólares tal y como detalló Forbes en su número de abril de 2021.

La mayor parte de su riqueza proviene de su línea de cosméticos KKW Beauty y de la marca de ropa SKIMS, junto con sus ingresos por el reality show Keeping Up with the Kardashians, diversos patrocinios y otras inversiones. Ahora, sabéis con quién estuvo casada, ¿verdad? Sí, con el famoso rapero Kanye West, que tampoco es que ande corto... Roto el matrimonio, queda el patrimonio…

Kanye West (1,8 billones de dólares)

Uno de los cantantes más ricos del mundo. Su música, colaboraciones con Adidas y Gap e inversiones en algunas de las empresas de Kim Kardashian han provocado que cuente con un patrimonio de casi dos mil millones de dólares. A pesar de la separación de sus padres, North, Psalm, Chicado y Saint no parece que vayan a tener problemas económicos en el futuro…

Kylie Jenner (620 millones de dólares)

Fue nombrada en 2019, con 22 años, la multimillonaria más joven de la historia. Casi todo su patrimonio lo ha construido gracias a su compañía Kylie Cosmetics, aunque ese mismo año vendió el 51% de sus acciones por 600 millones de dólares.

Kris Jenner (190 millones de dólares)

Gran parte de su fortuna procede de su papel como productora ejecutiva de Keeping Up with the Kardashians. No obstante, también obtiene ingresos como representante de sus hijos en diversos contratos.

En cualquier caso, su rol de matriarca en la familia Kardashian-Jenner supera cualquier patrimonio.

Kendall Jenner (45 millones de dólares)

En 2018, se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo por segundo año consecutivo según la revista Forbes. De este trabajo es del lugar del que ha obtenido casi todo su patrimonio. De hecho, es una de las grandes imágenes de Victoria’s Secret.