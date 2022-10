Convertirse en vlogger por menos de 700 euros es posible

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Reina Sofía, uno de cada tres jóvenes en España quiere ser ‘influencer’. De hecho, más de un 93% de los españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años utilizan al menos una red social. Allí no solo publican su vida y se mantienen en contacto con sus amistades, también lo utilizan como medio para informarse del mundo y para cambiarlo también. De acuerdo con un estudio publicado por Wavemaker, las redes más utilizadas por los jóvenes en España son WhatsApp (con un 94%), Instagram (78%) Youtube (73%) y TikTok con casi un 50%. Y el gran desafío es crear contenido en cualquiera de ellas que sea lo suficientemente potente como para tentar a los anunciantes y poder vivir de ello. Y el primer paso para conseguirlo es contar con un buen equipo. Lo mínimo es un móvil con una buena cámara, unos cascos para poder escuchar de forma fiel las grabaciones y un micrófono eficiente para grabar el sonido sin interferencias.

Obviamente el eje de todo este ecosistema son los móviles. Hay alternativas de gama alta, como los iPhone o los últimos móviles de Samsung y hasta algunas menos frecuentes que lo están haciendo muy bien, como Oppo, Google o Xiaomi. Pero la mayoría tiene un precio que está por encima o rozando los mil euros. Sin embargo hay smartphones cuya relación calidad/precio en el aspecto vídeo y fotografía es muy buena. Casi podríamos decir que mejor que los ejemplos anteriores si nos limitamos a comparar lo que obtenemos por lo que pagamos.

En este apartado, el smartphone que destaca es el Nothing Phone. Por 469 euros no solo incluye un diseño que lo ha convertido en el más original de los últimos años, también unas especificaciones de gama media-alta, buena memoria y batería, una excelente pantalla y una cámara doble de 50 MP que no defrauda.

Nothing Phone (1) FOTO: Nothing Phone

El otro contendiente sube un poco el precio (estamos en los 650 euros ahora), tiene un diseño distintivo, mejor batería (pasamos de 4.500 a 5.000 mAh) y con una cámara frontal de 32 MP (e doble que el Nothing) y dos lentes también de 50 MP. Estamos hablando del Realme GT2 Pro. Ambas opciones están muy por debajo de los más conocidos pero cumplen de sobra con los requisitos de futuros vloggers.

Realme GT2 Pro FOTO: Realme

A estos dispositivos hay que sumarles un buen micrófono. Uno de los mejores, por su relación calidad/precio es el AT2020 de AudioTechnica. Fiel al sonido de la voz y sus matices, cuenta con más de 15 años de experiencia e innovación. Se trata de un micrófono con condensador cardioide, es decir, que capta el sonido que proviene del frente, limitando los ruidos que llegan de los laterales. Gracias a ello la calidad de sonido es muy alta. Su precio es de 100 euros.

AT-2020 FOTO: AudioTechnica

Finalmente, continuando con el apartado audio, necesitamos unos cascos que no sean más caros que el móvil pero que puedan dar una buena respuesta y que cuenten con cancelación de ruido activa, para evitar las desconcentraciones en los entornos más complicados. Siguiendo la brújula de calidad/precio en el podio se encuentran sin duda los Huawei FreeBuds Pro.

FreeBuds Pro FOTO: Huawei

La segunda generación roza los 200 euros y sí, son muy buenos, pero la primera generación, por 100 euros, ofrecen una cancelación de ruido excelente (con tres modos distintos, incluyendo uno que aísla los ruidos pero no las voces humanas), son ligeros, la batería dura días, el estuche de carga es discreto y su diseño (disponibles en blanco, negro y plata) es discreto y eficiente: todo lo que tiene es útil.

Así, contando la opción más económica, tenemos móvil (469 euros) más micrófono (100 euros) y cascos (ídem anterior), por menos de 700 euros con una calidad muy alta para comenzar la aventura del “vlogueo”.