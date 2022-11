Cuando la tecnología no funciona: El brutal consejo de Alexa a una madre

No es la primera vez, pero el asistente de voz de Amazon vuelve a ser noticia por facilitar una respuesta increíblemente inapropiada a un usuario. En este caso, una madre llamada Corina Nino O’Brien que formula la siguiente pregunta: “¿Cómo haces para que los niños paren de reír?”

La respuesta de Alexa, que O´Brian escucha entre risas, es: “de acuerdo con un contribuidor de Alexa Answers, si es apropiado, puedes darles un puñetazo en la garganta. Si se están retorciendo de dolor y no pueden respirar, será menos probable que se rían”.

O´Brien no ha sido el único usuario en encontrarse con la desafortunada respuesta de Alexa que se ha hecho viral en los últimos días. En el caso de otro usuario de TikTok, Adam Chamberlain, este encontró la pregunta “¿cómo haces para que los niños paren de reír?” en un hilo de Reddit en el que se plantean cuestiones para formular a Alexa. Lógicamente, en cuanto el fallo tuvo repercusión y llegó a oídos de Amazon, la agresiva respuesta fue eliminada de la plataforma.

¿Pero cómo llega el asistente de voz a dar una respuesta tan errónea? Tal y como señala Alexa en el vídeo, la respuesta que da procede de una contribución externa al asistente de voz. Amazon tiene un programa llamado Alexa Answers en el que pueda participar cualquier usuario interesado en mejorar el asistente de voz o, por lo que se ve, también trolearlo.

El propósito de Alexa Answers, que se presenta en su web con el eslogan “Ayuda a hacer Alexa más inteligente” es que los usuarios puedan facilitar respuestas a preguntas que el asistente de voz aún no sabe responder. Las preguntas que esperan contestación corresponden a todo tipo de ámbitos y pueden recibir puntuaciones de otros usuarios para destacarlas más.

Un portavoz de Amazon ha explicado a The Sun que “para preguntas poco comunes, la función Alexa Answers permite a los clientes de Amazon sugerir respuestas. Dejamos claro a los clientes cuándo reciben una respuesta de Alexa Answers y contamos con un proceso de moderación de varias capas, que incluye automatización y moderadores capacitados. En los raros casos en que detectamos respuestas que no cumplen con nuestro estándar, las eliminamos rápidamente, como lo hicimos en este caso. También bloqueamos las contribuciones de personas que no se ajustan a nuestras normas de la comunidad”.