¿El ordenador no arranca? Prueba estas 4 cosas antes de tirarlo a la basura

Muchas personas (quizás la mayoría) se sienten absolutamente indefensas y abrumadas ante el más mínimo problema informático. En general, podemos decir que el conocimiento del común de la población es muy limitado en este terreno. Por eso, cuando ocurre algún imprevisto (como que el ordenador se niegue a arrancar), lo que se suele hacer es llamar a un técnico que cobrará “una millonada”… o peor, comprarse un ordenador nuevo. Sin embargo, hay unas cuantas cosas que deberíamos intentar antes de llegar tan lejos:

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios han elaborado una guía con los pasos que debemos seguir cuando el PC no arranca. Si después de haber hecho caso a estas recomendaciones, seguimos sin ser capaces de arrancarlo, entonces al menos podremos descartar las causas más probables de la avería. Y es que, lo primero que deberíamos considerar son siempre las soluciones más obvias:

¿Está enchufado?

Antes de decir que sí… o de mofarte de este primer consejo de la OCU, compruébalo. Te sorprendería saber la cantidad de veces el motivo por el que un ordenador no enciende es por un problema tan simple como este. Es algo que ocurre con demasiada frecuencia con los ordenadores portátiles, porque la gente se olvida de que hay que cargarlos de vez en cuando. Aunque también es común que accidentalmente hayan dado un tirón y que la conexión en medio del cable se haya desconectado.

Después de haber descartado la solución más obvia, pero antes de pasar a otra cosa… debemos seguir pensando un poquito más en la alimentación: ¿el resto de aparatos electrónicos de la casa están funcionando?, ¿el ordenador funciona si lo enchufo a otra toma de corriente?, ¿el alargador funciona correctamente?, etc.

¿Funciona el monitor?

Volvemos a lo de antes, puede parecer obvio… pero se nos puede haber pasado por alto. Si es un monitor externo, comprueba que -efectivamente- está bien conectado. Y si está correctamente conectado, pero sigue sin arrancar, inténtalo con un segundo monitor o con otro tipo de pantalla, como una televisión (si es que dispone de HDMI). Desde la OCU también explican que “a veces pasa que el brillo del monitor se baja accidentalmente a cero, y la pantalla del PC está oscura: mira a ver si ahí está el fallo y restablécelo a un ajuste normal”.

¿El ordenador está en modo “atascado”?

Si ya hemos comprobado que no es un problema de la alimentación ni del monitor, el siguiente paso -según la OCU- es comprobar que el ordenador no se haya quedado a medio camino en el apagado anterior. Para hacerlo, debemos mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante unos 10 segundos. Esto hará que el ordenador se apague del todo (si es que no lo estaba ya). Después de unos segundos, intentaremos encenderlo de nuevo.

Prueba con el resto de dispositivos

Los altavoces, la impresora, el disco duro, la web cam, (…) todos estos elementos podrían generar algún tipo de problema que impida al ordenador arrancar con normalidad. Es poco frecuente, pero debemos descartarlo. Si tenemos suerte y el ordenador se enciende, iremos enchufando -uno a uno- todos los dispositivos externos que teníamos conectados. De esta forma, podremos acotar donde está el problema.

Si después de haber probado con estas posibles explicaciones no hemos sido capaces de solucionar el problema, es el momento de buscar el asesoramiento de un experto; que tiene los conocimientos necesarios para probar con otros métodos, como el arranque en modo seguro o la comprobación de la BIOS, etc. Quién sabe, quizás sea el momento de ir pensando en cambiar de ordenador.