Age of Empires Mobile: Lanzamiento, características y cómo jugar antes de su estreno en iOS y Android

El legendario juego de estrategia ‘Age of Empires’ está listo para conquistar los dispositivos móviles. Con su esperado lanzamiento para el 17 de octubre, los jugadores podrán vivir una experiencia de estrategia en tiempo real como nunca antes, adaptada a smartphones y tabletas. ¿Quieres jugar antes de su estreno? Aquí te contamos cómo.

¿Cómo participar en la prueba de Age of Empires Mobile?

Los seleccionados serán informados por correo electrónico sobre cómo acceder a la prueba del título de estrategia en tiempo real para móviles, que se realizará del 25 de septiembre al 2 de octubre y contará con soporte para varios idiomas, incluido castellano. Los participantes podrán experimentar las características principales preparadas para el lanzamiento global, como el combate de asedio (batallas entre alianzas), un vasto mapa con clima dinámico y la posibilidad de elegir entre seis civilizaciones diferentes. Además, se llevará a cabo un gran evento llamado “Imperial City Clash”, que comenzará el 29 de septiembre, donde las alianzas lucharán por conquistar una importante ciudad de ambientación real.

Thank you to all governors for your enthusiastic participation and support in the LIMITED FINAL TRIAL event!

💌 Emails have been sent to those who are registered. Please check your inbox! If you didn’t receive an invitation to our Final Trial event ,don't worry, the global… pic.twitter.com/sZhYSBuhcj