Balatro: el polémico juego independiente confirma planes en iOS y Android para septiembre

Después de cosechar un éxito inesperado tanto en consolas como en PC, el polémico juego de cartas ‘Balatro’ también extenderá sus adictivas mecánicas al universo de los dispositivos móviles. A través de una publicación realizada en redes sociales, su desarrollador, LocalThunk, confirma que las versiones para iOS y Android, debutarán el 26 de septiembre. Por suerte para los usuarios de un iPhone o iPad, el estreno se incluirá en el sistema de suscripción Apple Arcade en la misma fecha. Es decir, cualquiera con cuenta activa en el servicio podrá acceder al título completo, sin la necesidad de desembolsar un solo céntimo, ni lidiar con micro-transacciones.

Adictiva combinación de poker y roguelike

Junto con la fecha de debut de ‘Balatro’ en el espectro móvil, el editor PlayStack ha publicado materiales de las ediciones destinadas a estos dispositivos. Aquí se destacan las reconversiones aplicadas al formato, que promete al público la posibilidad de disfrutar de retos de cartas en cualquier momento y lugar. Algo que, sin duda, incidirá en la productividad y la vida normal de muchas más personas.

Lanzado en febrero de este año, ‘Balatro’ es un juego aparentemente sencillo, pero esconde una gran complejidad. Utilizando las reglas del póker, elementos roguelike y multiplicadores, el formato desafía a los jugadores a tratar con una serie de modificadores para lograr la puntuación mínima necesaria para avanzar en los diferentes desafíos.

Objeto de crítica

Desde que ‘Balatro’ hizo su debut y comenzó a devorar el tiempo de sus jugadores, ha recibido cantidad de críticas por su formato, pero su creador insiste en que el programa no se ha concebido como “experiencia de juego de azar, ni con la intención de promover circunstancias que impliquen suerte”. Para demostrar sus intenciones, ha tomado medidas que impiden a las casas de apuestas y casinos hacerse con la licencia del juego, incluso en un futuro muy lejano.

From the outside this might make 0 sense but I hate the thought of Balatro becoming a true gambling game so much that when I recently created my will I stipulated that the Balatro IP may never be sold or licensed to any gambling company/Casino https://t.co/svKdhgjjm4