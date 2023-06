Amazon planea lanzar una suscripción con anuncios para Prime Video, según The Wall Street Journal.

Amazon está planeando lanzar una nueva modalidad de suscripción para su plataforma de streaming Prime Video. Según publica The Wall Street Journal, citando “fuentes familiares con la situación”, la nueva suscripción incluirá anuncios y será más económica, aunque no necesariamente en relación a las tarifas actuales, dado que su precio se vería aumentado.

Amazon es, tras Google y Meta, la tercera compañía que más ingresos genera por publicidad y quiere potenciar esta área de negocio que en el primer trimestre de 2023 le ha generado 9.500 millones de dólares, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior.

La nueva suscripción se ha estado discutiendo en las últimas semanas y todavía se encuentra en sus primeras fases. Podría incluso no llegar a hacerse realidad dado que no hay nada firmado, pero los anunciantes se han mostrado muy interesados en poder llevar publicidad a contenidos premium que hoy no la tienen.

Prime Video es la única de las 4 grandes plataformas de streaming que aún no ha lanzado, en Estados Unidos, una modalidad de suscripción con anuncios y más económica que el resto, aunque sí ha buscado formas de introducir publicidad. Lo ha hecho en sus retransmisiones deportivas y también a través de la inserción de productos en algunos shows.

El modelo de suscripciones que Amazon aplica en Estados Unidos es diferente al que tiene en España. Allí, los usuarios pueden contratar Prime Video de forma independiente por 8,99 dólares al mes o incluido dentro del paquete de servicios de Amazon Prime por 14,99 dólares mensuales. Esa posibilidad no existe en España, donde la única opción para tener Prime Video es contratar Amazon Prime por 4,99 euros al mes o 49,90 al año, lo que la convierte en la plataforma de streaming más accesible.

Entre las posibilidades que está considerando Amazon para la introducción de la suscripción con anuncios se encuentra la de añadir la publicidad a las suscripciones actuales y crear una nueva tarifa, más elevada, sin anuncios y con todas las características del servicio. Según WSJ, los cortes publicitarios que tendrá la nueva suscripción serán breves.

Este movimiento responde al mismo planteamiento que Amazon llevó a Amazon Music el pasado noviembre. La plataforma de streaming de música y podcast estaba incluida, en una versión ligera, en la suscripción a Amazon Prime mientras que para disfrutar de todo el catálogo del servicio había que pagar una cuota mensual añadida de 9,99 euros. Amazon le dio la vuelta y los usuarios de Prime pasaron de poder escuchar 2 millones de canciones a 100, pero perdieron la capacidad de elegir qué querían reproducir en cada momento y quedaron al albur del modo aleatorio de reproducción o pagar.