Esta app te permite saber dónde tienes mejor internet, sea por WiFi o por datos

Años atrás era frecuente ver a gente “haciendo la grulla” u otras posturas imposibles buscando una mejor conexión con el móvil. Actualmente, es difícil encontrarnos con lugares en los que no tengamos ningún tipo de señal. El problema es que no es lo mismo la que tenemos para hacer una llamada telefónica que la que usamos para descargarnos una película o hacer una videollamada. ¿Cómo podemos saber dónde tendremos mejor señal sea Wifi o de datos?

Si a menudo te sorprende que un paso a la izquierda o subir una escalera cambia notablemente la conexión, ya podrás saber por qué y cómo resolverlo gracias a una aplicación llamada WiFi Ar. Esta app utiliza la cámara del móvil para proyectar etiquetas de colores donde podremos ver la intensidad de la señal de WiFi o datos que recibimos en cada lugar.

En verde podremos ver las de mejor calidad, en amarillo las que no son tan buenas y en rojo las que nos dificultarán la tarea. A eso le suman los números indicadores de fuerza de la señal recibida, expresados en dBm: cuanto más bajo este número, mejor será la señal.

Por ejemplo, 30 dBm es lo mejor a lo que podemos aspirar, seguramente estemos casi a un paso de un repetidor o una antena. Si vemos 50 dBm también podremos estar muy satisfechos. Si nos acercamos a los 70 dBm, ya estamos en la señal mínima para aplicaciones que requieren una entrega fluida de datos. A partir de los 80 dBm ya comienza a complicarse y tendremos una conectividad básica. Y si alcanzamos los 90 dBm, solo podremos usarla para jugar un solitario.

Desde la web de sus desarrolladores, destacan que no se almacenan las imágenes de la cámara, aunque sí hay que dar permiso de localización para usar la app, por razones obvias. Si bien en casa no es muy útil, ya que conocemos los lugares, en aeropuertos, hoteles, oficinas, etc. es una muy buena opción para encontrar rápidamente el mejor lugar para hacer videollamadas sin preocuparnos de los cortes en la emisión de datos.

Un dato positivo es que no consume mucha batería y es rápida en reaccionar. En el apartado negativo podemos decir que, por ahora, solo está disponible en PlayStore, de Google y no hay perspectivas de que quienes tienen un dispositivo Apple puedan usarla.