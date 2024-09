Así es el buscapersonas AR924 usado en el ataque contra Hezbolá

El ataque contra la organización terrorista Hezbolá que ha tenido lugar este martes en Líbano y Siria se llevó a cabo a través de un modelo de beeper o buscapersonas de la marca Gold Apollo, el AR924. 5.000 dispositivos de este modelo fueron intervenidos, en una sofisticada operación que el Gobierno libanés, Hezbolá y numerosos medios atribuyen al Mosad, la agencia de inteligencia de Israel, para modificarlos antes de su distribución entre los miembros del grupo terrorista.

Según New York Times, cada uno de los AR924 adquiridos por Hezbolá llevaba una pequeña carga explosiva, de entre 28 y 56 gramos, que estalló después de que un mensaje enviado a todos los dispositivos a las 15:30, hora local, sobrecalentara la batería para provocar la detonación. Según el Ministerio de Sanidad de Líbano, las explosiones han provocado 12 muertos, dos de ellos menores, y unos 2.800 heridos, 300 de ellos en estado crítico.

Footage of communication pagers worn by Hezbollah members exploding across Lebanon. Unprecedented incident. https://t.co/gf37usZrxC pic.twitter.com/5VNZKzxEbi

Según Skynews Arabia, el explosivo que habría utilizado el Mosad sería PETN (tetranitrato de pentaeritritol). Este es un explosivo de alta potencia que puede causar un daño significativo en pequeñas cantidades. Forma parte del del grupo de explosivos conocidos como nitratos orgánicos y tiene una potencia mayor que el TNT.

"Exclusive sources for Sky News Arabia: Mossad placed a quantity of highly explosive PETN on the devices’ battery and detonated it by raising the battery’s temperature." https://t.co/Li5LoSBSOz