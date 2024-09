Por qué han estallado cientos de buscapersonas a la vez en Líbano y Siria

Hezbolá ha sufrido un duro golpe este martes y de una forma inédita hasta ahora. Un número indeterminado de beepers o buscapersonas, que AP cifra en cientos, han estallado de forma simultánea provocando 9 muertos, entre ellos una niña de 8 años, y más de 2.800 heridos en diferentes ubicaciones en Líbano y Siria. Las dimensiones del suceso aún se desconocen, al igual que el cómo, pero puede aventurarse alguna hipótesis acerca de la forma en que se ha realizado el ataque contra los miembros de Hezbolá. Este es un partido político del Líbano y también grupo paramilitar cuyo brazo armado está considerado como organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y otros países entre los que se encuentra Egipto. Es a Israel a quien el Gobierno libanes acusa de la operación, pero las Fuerzas de Defensa de Israel ha preferido no pronunciarse sobre el suceso cuando se les ha preguntado.

Un beeper es un dispositivo de telecomunicaciones que era muy usado para recibir mensajes de texto cortos antes de que se generalizaran los teléfonos móviles. También conocido como buscapersonas, mensáfono o pager, permite a una persona recibir una notificación o alerta, generalmente en forma de un pitido o vibración, para indicar que alguien intenta comunicarse con ellos.

Los mensajes pueden ser numéricos, indicando que la persona debía llamar a un número específico, o en algunos casos, incluir texto limitado. Los beepers eran populares en los años 80 y 90, especialmente entre profesionales que necesitaban estar disponibles, como médicos, técnicos de emergencias y personal de seguridad. Con la llegada de los teléfonos móviles y otras formas de comunicación instantánea, su uso disminuyó considerablemente, pero no ha desaparecido del todo.

Hezbolá los usa, en lugar de dispositivos más modernos, para escapar de la vigilancia electrónica de sus enemigos. Los buscas no utilizan la red móvil de los teléfonos sino una tecnología de transmisión de ondas de radio que puede ser de una vía, solo pueden recibir mensajes, o de dos, también enviarlos. Esta última característica solo se encuentra en los beepers más avanzados.

Un funcionario de Hezbolá ha afirmado que los dispositivos eran de una nueva marca que el grupo no había utilizado antes. Habían sido adquiridos recientemente después de que el líder del grupo ordenara a los miembros que dejaran de utilizar teléfonos móviles para evitar ser rastreados por la inteligencia israelí y objeto de ataques selectivos, informa AP.

Las explosiones han tenido lugar a las 15:30, hora local, en diferentes puntos de Beirut y Damasco, después de que las víctimas comenzaran a notar como sus dispositivos se sobrecalentaban tras recibir un mensaje. En un comunicado, el Gobierno libanes afirma que “los equipos científicos y de seguridad especializados de Hezbolá están llevando a cabo una investigación a gran escala para descubrir las razones detrás de estas explosiones simultáneas” que califica como “misteriosas”.

Una posibilidad es que los dispositivos fueran hackeados para sobrecalentar su batería hasta lograr una explosión o pequeño incendio. Según ha señalado el experto español en seguridad Yago Jesús en X, “un error de análisis de datos de un mensaje recibido que sobrecalienta la batería, o una actualización de firmware no autorizada que permite que la batería se sobrecaliente de forma remota (sobrecalentamiento, niveles de descarga peligrosos). De cualquier manera, me parece plausible que la batería explote”.

