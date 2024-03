Así es el dron kamikaze Liutyi que Ucrania emplea para atacar objetivos rusos a 800 km de su frontera

Desde principios de este año, Ucrania ha aumentado la frecuencia y el alcance de los ataques que está realizando en territorio ruso contra infraestructuras logísticas. Entre otras, las refinerías rusas han sido objeto de varios ataques a pesar de que algunos de los objetivos alcanzados se encuentran hasta a 800 kilómetros de la frontera con Ucrania. Según el medio ucraniano Euromaidan, esta campaña ha conseguido reducir en un 7% la capacidad de producción de combustible de Rusia y ha sido gracias al dron kamikaze de largo alcance Liutyi (fiero, en ucraniano).

Este nuevo UAV, cuyo diseño es similar al del Bayraktar TB2 de fabricación turca, está siendo desplegado en grandes números desde comienzos de este año. Se describe como un vehículo aéreo de combate no tripulado (UCA, por sus siglas en inglés) de altitud media y largo alcance (MALE, por sus siglas en inglés) diseñado para operaciones de vuelo autónomas o controladas remotamente y está fabricado en Ucrania. El Liutyi ha destacado por su rendimiento y capacidad de llevar a cabo ataques tan adentro en territorio ruso. Algo que puede lograr gracias a su alcance de 1.000 kilómetros.

Más allá de este aspecto, han trascendido pocos detalles sobre sus características y las imágenes que existen del Liutyi son muy pocas. De algunos derribados por las fuerzas rusas o borrosas del arma en vuelo. La más clara y la única que puede considerarse más o menos oficial, es la de un modelo a escala del Liutyi que publicó Anna Hvozdiar, una de las adjuntas del ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania, en medios sociales.

2. The only official photo of this drone is a desktop model complete with a cat & flowers. However, it turns put this model is quite accurate. It has a 3-blade pusher propeller with a twin-boom V-tail. Cooling intakes on the sides suggest a boxer engine. pic.twitter.com/gjLms3A0C2