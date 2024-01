Así es el futuro Challenger 3 del Ejército británico, 'el mejor tanque en la OTAN'.

Reino Unido ha revelado el prototipo del próximo tanque de batalla principal del Ejército británico, el Challenger 3. El fabricante Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), una empresa formada por la británica BAE Systems y la alemana Rheinmetall, ha compartido las imágenes del primer Challenger 3 salido de la fábrica de Telford, Inglaterra, con motivo de la conferencia de Vehículos Blindados Internacionales IQPC que tiene lugar en Londres hasta este jueves. Se trata del primero de los 8 prototipos previstos que deberán validar la revisión de diseño crítica (CDR) aprobada a comienzos de 2023. El objetivo es convertir 148 de los actuales Challenger 2 , en servicio desde 1994, en tanques Challenger 3 que estarán operativos en 2027.

"El programa Challenger 3 entregará el mejor tanque en la OTAN... y proporcionará un tanque de batalla principal digital habilitado para redes, ofreciendo al soldado una capacidad revolucionaria”, ha afirmado Rory Breen, director de estrategia y negocios futuros en RBSL, según recoge Breaking Defense. Los Challenger 2 que no se actualicen serán retirados del servicio mientras que de los 148 que se convertirán en Challenger 3, incluyendo los 8 prototipos, se conservará el casco del tanque y se sustituirán buena parte de sus elementos.

“Lo que hacemos para un prototipo es tomar un chasis desnudo y cambiar alrededor del 50 por ciento de las unidades reemplazables en línea (LRU)... y todo lo demás, excepto el anillo de la torreta, es completamente nuevo”, ha explicado Breen.

This is a major milestone for the @BritishArmy and the result of many months of hard work by the #RBSL team. This prototype, along with further prototypes to follow close behind, will soon show their #capabilities on trials. pic.twitter.com/zskHHQTRnI