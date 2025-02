Así puedes hacerte con Star Wars: Knights of the Old Republic y su secuela gratis para móviles

Además de la posibilidad de obtener juegos en la plataforma de PC sin tener que gastar un solo céntimo de euro, ahora también puedes canjear juegos de forma totalmente gratuita a través de la aplicación de Epic Games en teléfonos iOS y Android. La guinda al pastel, además, es que los títulos de este mes son dos verdaderos clásicos del género de rol: ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ y ‘Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords’. Así que te invitamos a que nos acompañes a canjear ambos títulos gratis.

Si nos lees fuera de territorio comunitario recuerda que, actualmente, la versión iOS de la aplicación Epic Games Store solo está disponible en la Unión Europea. Esto indica que los usuarios de cualquier otro lugar del mundo actualmente no pueden acceder a ella debido a las reglas de Apple sobre las tiendas de aplicaciones de terceros. ¿No es tu caso y quieres más información sobre los juegos gratuitos? A continuación, hemos preparado unas breves descripciones de ‘Star Wars KOTOR 1 y 2’ acompañadas de su correspondiente vídeo.

Will you embrace the light, or fall to the dark side? ☄️ Star Wars: Knights of the Old Republic and Star Wars: Knights of the Old Republic II are available now for FREE on the Epic Games Store on Android worldwide and iOS (in the EU)!



Check out the full list of new games that… pic.twitter.com/FOH5G1ba5V — Epic Games Store (@EpicGames) February 20, 2025

Star Wars: Knights of the Old Republic

El primer ‘Knights of the Old Republic’, lanzado por BioWare en 2003, es un referente dentro de los juegos de rol. Ambientado miles de años antes de las películas, los jugadores tienen la oportunidad de crear su propio personaje y tomar decisiones que definirán su destino. El juego ofrece una experiencia profunda en la que puedes decidir entre el lado luminoso o el oscuro de la Fuerza, mientras participas en combates estratégicos por turnos.

Lo más interesante de ‘KOTOR’ es la posibilidad de influir en el curso de la historia a través de tus elecciones, lo que permite una rejugabilidad destacada. La trama rica en detalles, junto con los personajes memorables y sus giros sorprendentes, convierten este título en un imprescindible para los amantes de los RPGs. Actualmente cuenta con un remake en producción, aunque no se ha revelado información sobre su progreso.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

La secuela, 'The Sith Lords', lanzada en 2004 por Obsidian, continúa cinco años después de los eventos de su predecesor. Aquí, los jugadores controlan a un Jedi exiliado que debe enfrentarse a una nueva amenaza de los Sith, mientras lucha con su propio camino hacia la Fuerza.

Este título profundiza aún más en los dilemas filosóficos que rodean la Fuerza y la moralidad, y sigue siendo una de las entregas más valoradas por los seguidores de la serie. El juego presenta más decisiones que afectan no solo al personaje principal, sino también a los compañeros y a la narrativa global.

¿Cómo obtener estos juegos gratis?

Ambos títulos ya están disponibles en la aplicación de Epic Games en Play Store y permanecerán allí hasta el 20 de marzo. Al igual que el programa de juegos gratuitos semanales en la versión para PC, todos los títulos reclamados en dispositivos móviles también se guardarán para siempre en tu cuenta. Sigue estos pasos:

Dirígete al sitio oficial de Epic Games Store desde tu navegador móvil o PC y abre una cuenta gratuita si no tienes una.

Descarga la aplicación Epic Games Store en tu dispositivo móvil o escanea el código QR desde el PC para obtener el instalador.

Si tu dispositivo muestra una advertencia, recuerda que la aplicación no está en Google Play Store. Pulsa “Descargar de todas formas” para continuar.

Completa la instalación y entra en la tienda para obtener los juegos gratuitos, que quedarán guardados en tu cuenta para siempre.

En definitiva, la saga ‘Knights of the Old Republic’ sigue siendo un pilar dentro de los RPGs de acción, y esta es una oportunidad única para revivirlos en tu dispositivo móvil sin pagar un euro por ello. Pero no olvides que la oferta sólo estará activa hasta el 20 de marzo.