Epic Games se prepara para el lanzamiento de Fortnite en Europa a través de la App Store

Años después de ser fulminado de App Store y tras una larga disputa jurídica, Epic Games finalmente publicará ‘Fortnite’ en la tienda de iOS el 28 de julio. Al menos, esto se desprende de la información que ha compartido la tecnológica en redes sociales. Una nota donde asegura que finalmente se habría sometido a Epic Games Store a uno de los últimos procesos que quedaban para activar el recurso en la tienda. Según la compañía, el Battle Royale también ha superado el proceso de certificación necesario para regresar a la plataforma. Al menos inicialmente, sólo debería publicarse en Europa.

Ley de Mercados Digitales

La Unión Europea ha comenzado a exigir a los fabricantes de teléfonos inteligentes que permitan el funcionamiento de tiendas alternativas en sus dispositivos. Sin embargo, Epic Games ya ha dejado claro que no piensa parar en Europa y en el mismo mensaje afirma que sus próximos pasos incluyen llevar el videojuego de regreso a iOS también en Estados Unidos, así como integrar sus títulos en varias tiendas que operan en el entorno móvil.

Status update on our mobile plans:



DONE:



✅ Submitted the Epic Games Store and Fortnite to Apple for their required notarization process.



IN PROGRESS:



◻️ Launch! Targeting the next couple months for the store and Fortnite on iOS in the EU.



◻️ Bring our games to other mobile…