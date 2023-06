Así son los drones suicidas de cartón que Ucrania emplea contra Rusia

Los drones están siendo ampliamente utilizados en la guerra de Ucrania, tantos los muy caros y sofisticados drones militares como los mucho más simples y económicos drones comerciales. Pero ninguno de ellos es como el que la empresa australiana SYPAQ Systems anunció el pasado marzo que estaba suministrando a Ucrania. El Corvo PPDS es un UAV originalmente diseñado para el transporte de suministros y equipo a zonas inaccesibles por otros medios que está fabricado… con cartón. Ucrania, sin embargo, lo está utilizando para una amplia variedad de fines, incluyendo su uso como munición merodeadora o dron suicida.

🇺🇦🇷🇺Dron de cartón CORVO, de la compañía SYPAQ, al que se le había añadido una mina direccional MON-90 junto a un detonador de radio VP-2a pic.twitter.com/BAVgirSA0X — Drones de guerra (@dronesdeguerra) June 26, 2023

Medios rusos han publicado las imágenes de un PPDS derribado que había sido modificado para atacar objetivos enemigos en lo que es la primera constatación del uso de un UAS de cartón como dron suicida, aunque éste ya había sido avanzado por Vasyl Myroshnychenko, embajador de Ucrania en Australia, cuando con motivo del anuncio de SYPAQ Systems señaló que “parece algo con lo que jugarían los niños, pero cuando ves lo que puede hacer, es realmente increíble. Han sido muy buenos infligiendo mucho daño al enemigo.”

Ron Osborne, ingeniero jefe de SYPAQ, señaló por su parte que “se han vendido cientos de vehículos aéreos no tripulados a Ucrania” y aunque no dio una cifra concreta si indicó que estaban enviando alrededor de 100 drones de cartón PPDS al mes.

Corvo PPDS. SYPAQ Systems.

Ucrania comenzó a utilizar los Corvo PPDS a comienzos de este año. En el caso del dron fotografiado se le había incorporado una mina de fragmentación antipersonal direccional MON-50y un detonador de radio VP-2a en el ala. La mina MON-50 está equipada con 700 gramos de explosivo, cuenta con entre 485/540 elementos de impacto, como esferas de acero o metralla, que se dispersan hasta 30 metros al detonar.

Un dron para montar con pegamento y cinta adhesiva

El Corvo Precision Payload Delivery System (Sistema de entrega de carga útil de precisión), comenzó a diseñarse en 2019, en colaboración con el Ejército australiano, con el objetivo de conseguir un dron que pudiera montarse sobre el terreno con una pistola de pegamento, cuchillo, bolígrafo, cinta adhesiva y bandas elásticas.

En 2022, SYPAQ obtuvo un contrato por valor de 1,1 millones de dólares el Ministerio de Defensa de Australia para la construcción y entrega de un número desconocido de estos drones de cartón a Ucrania. Tampoco se ha revelado el coste de este dron considerado ultra económico, pero Forbes lo situaba en “unos miles de dólares por unidad”.

Presentación del Corvo PPDS el pasado marzo. SYPAQ Systems.

El dron puede transportar una carga útil de hasta cinco kilogramos, posee una autonomía de entre 1 y 3 horas dependiendo de la carga y un alcance de hasta 120 kilómetros. Está fabricado en cartón encerado, cortado con precisión para que pueda ser ensamblado con facilidad usando las herramientas mencionadas y que vienen incluidas en los paquetes planos en los que se entregan. La cera le proporciona un buen nivel de impermeabilización que le permite operar en condiciones de humedad.

En el paquete también está incluida una tablet Android que se conecta al PPDS antes del vuelo para programar su ruta. Una vez lanzado, el dron no mantiene no mantiene ninguna comunicación con el operador, lo que hace más difícil su detección. Utiliza GPS para guiarse y, cuando no dispone de señal por falta de cobertura o porque está siendo interceptada, el software de control le permite continuar hacia su objetivo realizando los cálculos en función de la velocidad y la dirección.

Corvo PPDS en su catapulta de lanzamiento. SYPAQ Systems.

El Corvo PPDS se lanza con una pequeña catapulta que se suministra por separado y comprende un marco liviano, rieles de lanzamiento integrados y un carrete con resorte. El dron cuenta con un motor eléctrico para impulsar la hélice tractora frontal y tiene la capacidad de aterrizar por sí mismo.

SYPAQ le ha añadido en los últimos meses sensores que le dan capacidades para misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia. También se está usando como señuelo y la compañía en software para poder usarlos en enjambre.