Ucrania está perdiendo 10.000 drones al mes frente a los sistemas de guerra electrónica de Rusia

Un informe realizado por el thinktank británico Royal United Services Institute asegura que Ucrania está perdiendo alrededor de 10.000 drones cada mes por los sistemas de guerra electrónica rusos. Esta faceta del combate entre los ejércitos de Ucrania y Rusia está resultando un componente “crítico” en las tácticas que sigue Moscú.

Según el informe “Picadora de carne: Tácticas rusas en el segundo año de la invasión en Ucrania”, Rusia ya contaba en 2022 con un alto número de sistemas de guerra electrónica en Donbás, pero actualmente su número es mucho mayor y se ha extendido por toda la línea de frente, a lo largo de sus 1.200 kilómetros. Estos sistemas EW [Electric Warfare o Guerra Electrónica] son capaces de interceptar los drones ucranianos interfiriendo sus frecuencias para enviarlos en una dirección diferente a la de su objetivo o “secuestrarlos”.

El Ejército ruso “ahora emplea aproximadamente un sistema EW importante por cada 10 km de frente, generalmente situados a unos 7 km del mismo. Estas plataformas generalmente están destinadas a controlar y derrotar a los UAV [Vehículos aéreos no tripulados o drones]… El Ejército ruso también continúa haciendo un uso extensivo de la interferencia de navegación en el área de batalla como una forma de protección electrónica. Esto está contribuyendo a una tasa de pérdida de Ucrania en vehículos aéreos no tripulados de aproximadamente 10.000 por mes.”, recoge el informe.

La llamativa cifra de 10.000 drones interceptados al mes, más de 300 al día, proviene de tres oficiales ucranianos entrevistados por los autores del informe en abril y mayo. Uno de ellos, el doctor Jack Watling, ha explicado en Twitter que la cifra es aproximativa.

So if the figure isn’t exact - any neatly rounded figures are suspicious - why use it at all? Firstly because it is the number we got from the Ukrainian General Staff and from the part that has the best data. Other organisations concurred that the number was reaosonable 13/17