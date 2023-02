La oferta para Ucrania: un dron avanzado Reaper MQ-9 por tan solo un dólar

La ola de solidaridad con Ucrania no cesa. Cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa, el respaldo de los países aliados (y sus ciudadanos) es abrumador.

Ayuda humanitaria, política, económica y desde hace unos meses, también militar.

Mientras llega la primera hornada de carros de combate Leopard 2, fundamentales para el curso de la guerra y las capacidades defensivas de Ucrania, ahora una empresa de Estados Unidos ha ofrecido al Gobierno de Kyiv drones avanzados por tan solo un dólar (el equivalente a 0,92 euros hoy miércoles).

Según ha avanzado en exclusiva el diario “The Wall Street Journal”, los aviones no tripulados ofrecidos a este precio son los Reaper MQ-9, de largo alcance y alta velocidad.

Toda ayuda es poca ante la gran ofensiva que prepara el Ejército de Vladimir Putin esta primavera, de ahí que la compañía General Atomics, fabricante de este tipo de aviones no tripulados, haya realizado esta oferta a Ucrania.

Los drones Reaper MQ-9 están valorados en decenas de millones de dólares.

Acuerdo de mantenimiento y traslado

La Administración Biden debe dar su visto bueno a la oferta de General Atomics. En un principio, según avanza el diario estadounidense, habría ofrecido dos drones a este precio. Eso sí, el resto de gastos correría a cargo del Gobierno de Volodimir Zelenski. En el acuerdo, además de la venta, se cerraría el traslado y el mantenimiento de estos drones. Así, Kyiv deberá invertir unos 10 millones de dólares para trasladar los aviones no tripulados hasta Ucrania así como 8 millones de dólares anuales para el mantenimiento de los aparatos. En esta cláusula, también entraría el mantenimiento de drones más antiguos.

Según “The Wall Street Journal”, la propuesta la realizó la semana pasada Linden Blue, director ejecutivo de General Atomics, al agregado de Defensa de la Embajada de Ucrania en Washington. El acuerdo también incluiría las instalaciones de una estación de control terrestre para operar los aviones no tripulados.

A pesar de que la Casa Blanca aún no lo ha confirmado ni ha dado luz verde. C. Mark Brinkley, uno de los portavoces del fabricante de armamento estadounidense indicó a “The Wall Street Journal” que la compañía no podía hablar de acuerdos específicos relacionados con armas. No obstante, en General Atomics, creen “que Ucrania necesita una capacidad como el Reaper y pronto”.

“General Atomics lleva discutiendo los requisitos de las Fuerzas Armadas ucranianas con su Gobierno durante muchos meses y sigue comprometido a apoyarlos en todo lo posible”, aseveró Brinkley.

“The Wall Street Journal” recuerda que hasta el momento, el Gobierno de Joe Biden ha entregado más de 700 drones (más pequeños y menos complejos que los Reaper). Entre el envío de aviones no tripulados tácticos se encuentran los “Switchblade”.

Características del dron Switchblade FOTO: Graphic News La Razón

Gracias a los Switchblade, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania han provocado muchos daños a los carros blindados de Rusia en la guerra. Los operadores ucranianos, bien entrenados por las fuerzas occidentales, han desarrollado las habilidades precisas para dirigir el vuelo de este tipo de drones contra tanques ruso. Los expertos militares les han apodado “drones suicidas” porque vuelan directamente contra un carro de combate o un grupo de soldados, destruyendo el objetivo al instante.

“The Wall Street Journal” recuerda que gracias a su tamaño, se pueden llevar en mochilas. El dron “Reaper MQ-9″ no es tan más manejable y complejo de utilizar. Sin embargo posee un alcance, velocidad y capacidad mucho mayor. Puede volar más de 24 horas sin necesidad de repostar y se puede dotar de armamento gracias a su envergadura, de alrededor de 20 metros.

La Administración Biden se prepara para un nuevo paquete de ayuda militar millonario que se espera que incluya más armas y misiles. Precisamente hoy miércoles, el presidente de Estados Unidos recibirá en la Casa Blanca al líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para solicitarle que su partido aumente el techo de deuda y negociar posibles recortes del gasto.