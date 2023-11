Assassin's Creed Syndicate: como descargar el juego para PC gratis por tiempo limitado.

Hasta el 6 de diciembre a las 14:00h (hora local) puedes canjear de forma gratuita una versión base de ‘Assassin's Creed Syndicate’ en su edición de PC. Para realizar la descarga sin ningún coste y conservar el videojuego en tu cuenta de Ubisoft Connect, tan solo tienes que acceder al menú principal de la plataforma de la empresa de entretenimiento. Lógicamente, inicia sesión con las credenciales de tu sistema o crea una cuenta gratuita para completar el proceso. Vale la pena señalar que la versión que ofrece el estudio francés es básica, ya que no incluye los paquetes de contenido descargables publicados para la obra.

El último modelo clásico

Lanzado en octubre de 2015, ‘Assassin's Creed Syndicate’ se considera el último capítulo de la franquicia basado en el "formato clásico” antes de adoptar una estructura más volcada a las mecánicas RPG con ‘Origins’. Aunque el título es técnicamente eficiente, no terminó de convencer y registró ventas muy bajas en relación a capítulos más competentes de la franquicia. La entrega cuenta con una ambientación que traslada al jugador a Londres en plena era victoriana. Concretamente, le ubica durante el año 1868, con un dúo protagonista formado por dos hermanos gemelos, Jacob y Evei, un hombre y una mujer hijos de la Revolución Industrial.

Assassin's Creed Syndicate. Ubisoft.

El formato además permite alternar el control entre ambos personajes en cualquier momento, ya que sus misiones e intereses son diferentes. En términos de jugabilidad, cada protagonista tiene su propio abanico de habilidades con características diferenciales en relación a las mecánicas en función del personaje escogido. “Usa tus habilidades para ayudar a aquellos que ven pisoteados sus derechos por el avance y el progreso. No te detendrás ante nada para devolver la justicia a las calles de Londres, ya sea liberar a niños usados como esclavos en las fábricas, o robar objetos preciosos de barcos enemigos”, detalla la sinopsis del juego.

Consulta promociones anteriores

Esta no es la primera vez que la compañía utiliza la plataforma Ubisoft Connect para distribuir ‘Assassin's Creed Syndicate’ de forma gratuita, la promoción también se realizó en febrero de 2020. Si en aquella ocasión ya adquiriste el título sin coste, no obtendrás nada nuevo con esta promoción. En todo caso no está de más consultar los requisitos de sistema para ejecutar el juego sin sobresaltos:

Requisitos mínimos: Windows 10 (64-bit); Procesador: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz / AMD FX 6350 @ 3.9 GHz; Memoria: 6 GB de RAM; Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0); Tarjeta de sonido: DirectX Compatible.

Requisitos recomendados: Windows 10 (64-bit); Procesador: Intel Core i7 3770 @ 3.5 GHz / AMD FX 8350 @ 4.0 GHz; Memoria: 8 GB de RAM; Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 760 (4GB) or the newer GTX 970 (4GB) / AMD Radeon R9 280X (3GB of VRAM) o similar; Tarjeta de sonido: DirectX Compatible.