Assassin's Creed Mirage: descubre cómo se mueve Basim, el nuevo protagonista del juego.

La editora y desarrolladora francesa Ubisoft, ha distribuido un nuevo tráiler de ‘Assassin's Creed: Mirage’ donde hace las presentaciones oficiales de su nuevo protagonista, Basim. El personaje en realidad ya apareció en ‘Assassin's Creed: Valhalla’, pero esta vez será la figura central de la iteración de la franquicia que promete un "regreso a las raíces". En la historia, el personaje se unirá a una antigua organización para perfeccionar sus habilidades y cambiar su destino.

La descripción del tráiler indica que durante el juego veremos a Basim transformarse en un maestro asesino. "En Assassin 's Creed Mirage eres Basim, un astuto ladrón callejero con visiones de pesadilla que busca respuestas y justicia. Después de un acto de retribución mortal, Basim huye de Bagdad y se une a una antigua organización: The Hidden Ones. A medida que aprende sus misteriosos rituales y poderosos principios, perfeccionará sus habilidades, descubrirá su verdadera naturaleza y llegará a comprender un nuevo “Credo”, uno que cambiará su destino de formas que nunca podría haber imaginado." Entre algunas de las técnicas que utilizará el protagonista para avanzar en la aventura se encuentra la capacidad de 'teletransportarse' y de realizar secuencias asesinatos.

