Semana de videojuegos y cómics: varios Batman y una adaptación de Lorenzo Silva, otros protagonistas del ámbito cultural

Con la caída de últimos días de noviembre y los primeros fríos de diciembre llegan algunos interesantes estrenos con los que dedicar tiempo al abrigo del hogar. De hecho, en cuanto a oferta lúdica interactiva comenzamos una semana repleta de novedades para PlayStation, Xbox, Switch y PC. Entre una generosa ristra de posibilidades, a primera vista destaca la puesta de largo de ‘Hawked’ en acceso anticipado para PC, además del lanzamiento de la trilogía de ‘Batman Arkham’ para Nintendo Switch y la puesta de largo de ‘Dragon Quest Monsters: El príncipe oscuro’. Esta semana también se publica ‘Last Train Home’, un juego de estrategia que se sitúa tras la Primera Guerra Mundial. ‘Gangs of Sherwood’ un título cooperativo ambientado en la leyenda de Robin Hood y ‘Pixel Café’, una propuesta que combina elementos de gestión con una narrativa basada en las decisiones del jugador.

Dragon Quest Monsters: El príncipe oscuro. Square Enix.

Como cada semana, también nos hacemos eco de lo más destacado entre los estrenos editoriales en formato cómic, por ejemplo, ‘El lejano país de los estanques’ una novela gráfica basada en la obra de Lorenzo Silva con guion de Rodolfo Santullo y un inspirado dibujo de Carol Medina. En ‘El Batman que ríe: Metal’, la amalgama del Joker y el Hombre Murciélago ha escapado del Multiverso Oscuro y llega a la Tierra con un plan terrorífico. En otro plano, Conan recupera su impagable transición a la década de los 90 y concluimos con ‘El lejano país de los estanques’, un volumen donde se recoge la obra más destacada de Carlos Trillo y Enrique Breccia. Este viaje nos propone una travesía por una ficticia geografía astral que vaga entre metáforas sobre el género humano y sus contradicciones. Lo repasamos todo a continuación, ¿nos acompañas?

Videojuegos de la semana

Para comenzar, el martes 28 de noviembre se estrenan los videojuegos ‘Rollerdrome’ (Xbox Series); ‘Last Train Home’ (PC); ‘Noctuary’ (PC) y ‘Dune: Spice Wars’ (Xbox One, Xbox Series). Tan solo 24 horas después se publica ‘Cross Blitz’ (PC); ‘Wizordum’ (PC) y ‘Orten Was The Case’ (PC). El 30 de noviembre llegará ‘TEVI’ (PC); ‘Gangs of Sherwood’ (PC); ‘Turok 3: Shadow of Oblivion’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch y PC); ‘Hawked’ – Acceso Anticipado (PC); ‘The Exit 8’ (PC); ‘SOS OPS!’ (PC); y ‘Reign Of DwarfSons of Saturn’ (PC). La semana termina fuerte el primer día de diciembre con el estreno de ‘SteamWorld Build’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y PC); ‘Batman: Arkham Trilogy’ (Switch); ‘Dragon Quest Monsters: El príncipe oscuro’ (Switch); ‘Apocalypse Party’ (PC); ‘The Walking Dead: Destinies’ (PC); ‘HoloParade’ (PC); y ‘Racing the God – Beyond Horizons (PC’).

Hawked

Si te interesan los videojuegos de disparos de extracción en PC y estás dispuesto a conceder nuevas oportunidades, quizá te interese echar un vistazo a ‘Hawked’, un nuevo exponente de género en tercera persona que estrena Acceso Anticipado en Steam. En este shooter, equipos de tres usuarios compiten para recoger y extraer "Artefactos" de la Isla X. El primer equipo que consiga escapar con estos elementos de la isla, gana la partida. En cada ronda los jugadores también pueden hacerse con tesoros más pequeños y abandonar la isla (vivos o muertos) con moneda útil que luego pueden gastar en mejorar sus personajes.

Dragon Quest Monsters: El príncipe oscuro

En la piel de Psaro, un príncipe maldito que no puede hacer daño a los monstruos, ‘El príncipe oscuro’ promete una aventura en la cual podremos reclutar y controlar todo tipo de estos personajes y, en consecuencia, deberá convertirse en domador y luchar con ellos a través de todos los rincones del mundo de Nadiria. En realidad, ‘El príncipe oscuro’ promete una alternativa a los acontecimientos relatados en ‘Dragon Quest IV: Capítulos de los elegidos’ además de una exploración de la historia inédita, contada desde la perspectiva del propio príncipe de los monstruos, que jura venganza contra el Amo de la Monstruosidad, Randolfo el Tirano.

Batman: Arkham Trilogy

Nintendo Switch recibe ‘Batman: Arkham Asylum’, ‘Batman: Arkham City’ y ‘Batman: Arkham Knight’ de Rocksteady Studios en una única colección que incluye todo el contenido descargable publicado para los tres títulos. La desarrolladora encargada de portar la trilogía ha sido Turn Me Up Games, comenzando desde ‘Arkham Asylum’ lanzado en 2009, título que estableció el aclamado escenario para el "Arkhamverso" de DC e introdujo una aventura única, oscura y envolvente que nos llevó hasta las profundidades del célebre manicomio Arkham Asylum. ‘Batman: Arkham City’ es la continuación de 2011 y ahonda en las intensas bases del anterior episodio. El último capítulo de la trilogía, ‘Batman: Arkham Knight’ da otra vuelta de tuerca a la historia del “Caballero Oscuro” en el gran final que Rocksteady Studios le dio en 2015.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en papel, comenzamos el repaso de la semana fijando nuestra atención en un bárbaro compendio de las aventuras clásicas del Conan de la época de los 90, nos dejamos impresionar por ‘El Batman que ríe: Metal’, viajamos con ‘El peregrino de las estrellas’ y aumentamos la tensión varios grados con el estreno de ‘El lejano país de los estanques’.

Conan el Bárbaro / El lejano país de los estanques. Panini / Planeta Cómics.

Marvel Ómnibus Conan el Bárbaro: La Etapa Original 9. ¡La llegada de Conan! (Panini)

En el cambio de década de los ochenta a los noventa, Conan the Barbarian vivió una transición, con innovaciones creativas provenientes de veteranos autores y la llegada de nuevos talentos. Conan descubre el placer y el dolor que procura una mágica ciudad en el desierto, arrebata la Espada de Zed a un clérigo loco y se enfrenta a bestias fantásticas en una ciudad de sombras, entre otras muchas historias. También exploraremos los años de formación de Conan en Cimmeria, y mucho más.

El lejano país de los estanques (Novela gráfica Planeta cómic)

En la novela gráfica basada en la obra de Lorenzo Silva, el cuerpo desnudo de una joven austriaca pende atado de las manos en un chalet mallorquín. En Madrid, la Guardia Civil confía el caso al sargento Rubén Bevilacqua, y a la inexperta agente Virginia Chamorro, cuya eficacia policiaca será puesta a prueba por primera vez. De incógnito entre nudistas teutones, turistas desenfrenados y mafiosos locales, Bevilacqua y Chamorro se adentran en el reverso oscuro de una apacible urbanización mallorquina tratando de desentrañar los últimos días de la joven asesinada.

El Batman que ríe: Metal / El peregrino de las estrellas. Ecc / Dolmen.

Noches Oscuras - El Batman que ríe: Metal (Ecc)

El Batman Que Ríe es uno de los personajes más carismáticos de Noches oscuras: Metal y este volumen recopila no sólo la miniserie realizada por Scott Snyder y Jock sino también apariciones posteriores a cargo de autores como Steve Epting, David Márquez o James Tynion IV. Los buenos villanos son aquellos que siempre sobreviven a las derrotas, y el Batman Que Ríe es uno de los ejemplos más recientes. En este volumen, comprobamos que le queda mucho que contar a través de varios momentos fundamentales de la última década de DC Comics.

El peregrino de las estrellas (Dolmen)

Este volumen recoge la obra más destacada de Carlos Trillo y Enrique Breccia, un viaje sin un norte fijo por una ficticia y dispersa geografía astral que vaga entre metáforas sobre el género humano y sus contradicciones. Un gigantesco agujero en el mar interrumpe la rutina, o los intentos de motín, a bordo del Peregrino. Tras ser engullidos, el capitán Harris Conrad y una dupla que permanece fiel a su lado se convertirán en navegantes cósmicos, surcando los mares de su propia locura, combatiendo monstruos y viviendo increíbles aventuras.