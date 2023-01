Atomic Heart confirma requisitos y características para PC y consolas de la actual generación

Que en su estreno ‘Atomic Heart’ sea capaz de ofrecer un despliegue visual impactante no supone sorpresa alguna. Lo anterior se puede corroborar con tan solo localizar algún material previo del videojuego de Mundfish, pero la calidad gráfica será aún superior en la versión para PC siempre que entre nuestra configuración de equipo se incluya una tarjeta capaz de soportar el trazado de rayos. En las consolas de actual generación (PS5 y Xbox Series X), en cambio, mantendrá 4K y se ejecutará a 60fps "sólidos" en determinadas áreas. Estos tramos corresponden a los escenarios cerrados y las mazmorras.

En las secciones de mundo abierto ‘Atomic Heart’ se ejecutará a resolución dinámica y 60fps, aunque también logrará alcanzar los 4K en estos entornos más grandes. El equipo de desarrolladores defiende que estas características se limitan a los nuevos sistemas y no se menciona en ningún momento configuraciones para Xbox Series S, ni para la generación anterior de consolas. En cuanto a ordenador se recomienda lo siguiente:

Requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits; SO: Windows 10 (versión 20H1 o posterior, 64 bits); Procesador: AMD Ryzen 5 1600 a 3,0 GHz o Intel Core i5-4460 a 3,1 GHz (se requiere compatibilidad con AVX, AVX2 y SSE 4.2); Memoria: 8GB de RAM; Tarjeta de video: AMD Radeon R9 380 (4 GB) o NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB); DirectX: Versión 12; Almacenamiento: 90 GB de espacio disponible.

