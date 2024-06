El cabreo de Elon Musk con Apple Intelligence y ChatGPT: ‘una violación de seguridad inaceptable’

Apple presentó este lunes las nuevas funciones de inteligencia artificial que sus iPhone, iPad y ordenadores Mac más capaces tendrán a partir de este otoño. La compañía lo ha llamado Apple Intelligence, una IA que emplea una serie de ‘poderosos modelos generativos’ creados por Apple que se ejecutarán bien de forma local o a través de lo que denomina ‘nube privada’. Pero habrá una tercera opción, que es la de recurrir a ChatGPT y esto es lo que no ha gustado ni un pelo a Elon Musk.

El multimillonario propietario de empresas como SpaceX, Tesla y X, entre otras, ha amenazado con prohibir el uso de los dispositivos de Apple en sus empresas. ‘Si Apple integra OpenAI a nivel de sistema operativo, entonces los dispositivos de Apple serán prohibidos en mis empresas. Esto es una violación de la seguridad inaceptable’, ha escrito en Twitter. ‘Y los visitantes tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula de Faraday’, ha añadido a continuación.

Posteriormente respondió a un tuit de Tim Cook, CEO de Apple, sobre Apple Intelligence señalando ‘no lo quiero. O detenemos este espeluznante software espía o todos los dispositivos Apple serán prohibidos en las instalaciones de mis empresas’.

Minutos después, incidió en sus críticas afirmando que ‘¡Es evidentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA, pero de alguna manera sea capaz de garantizar que OpenAI proteja su seguridad y privacidad! Apple no tiene idea de lo que realmente sucede una vez que entregan sus datos a OpenAI. Te están vendiendo río abajo’.

