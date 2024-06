ChatGPT se ha caído… Otra vez

Si durante meses ChatGPT se hizo famoso por sus avanzadas cualidades para generar diferentes tipos de contenido, en las últimas semanas, se ha hecho notorio por los problemas. A finales de mayo ya hubo quejas por el mal funcionamiento y denuncias claras por el uso de la voz de la actriz Scarlett Johansson. Y hoy vuelven las caídas.

De acuerdo con el sitio DownDetector, usuarios de ChatGPT, tanto gratuito como de pago, informaron que el servicio no funcionaba. Algunos no logran iniciar nuevos chats, mientras que otros no pueden acceder a diálogos previos.

Down detector Down detector Down detector

Las quejas también se pueden ver en Twitter, con usuarios destacando los diversos problemas del servicio.

Los problemas afectaban tanto a la interfaz web ChatGPT como a las aplicaciones móviles, pero OpenAi aún no se ha manifestado al respecto, aunque las quejas por falta del servicio comenzaron cerca de las 8 de la mañana (hora peninsular) de hoy.