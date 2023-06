Cómo acceder a la beta de WhatsApp si no puedes entrar en el programa de testeo.

De entre lo más de 2.000 millones de usuarios que tiene WhatsApphay un cupo reservado para los interesados en probar las versiones beta, aún no finales, de la aplicación. WhatsApp nunca ha revelado el número de usuarios que participan en su grupo de testeo, pero sabemos que está limitado porque periódicamente abre y cierra la posibilidad de apuntarse a él.

La principal ventaja de ser un usuario de la versión beta de WhatsApp es el poder acceder a las novedades antes de que lleguen a la versión final. También a otras que WhatsApp testea y finalmente decide no llevarlas a la versión final o hacerlo con una implementación completamente diferente. Pero algo que no se suele comentar de la versión beta de WhatsApp es que, aunque está expuesta a fallos de funcionamiento por no tratarse de una versión final, no suele dar problemas y ofrece una fiabilidad similar. No siempre pasa con el software en desarrollo.

En el momento de redactar estas líneas, el programa de testeo de WhatsApp se encuentra abierto en España y lo único que tiene que hacer cualquier usuario para participar en él es pulsar este enlace. Para inscribirse en la página que se abre, sólo hay que pulsar en el botón Become a tester. Debes tener tu usuario de Google ingresado para poder realizar la acción y poder descargar la versión beta de WhatsApp desde la tienda de aplicaciones de Android.

Programa de testeo de WhatsApp. Alfredo Biurrun.

Cómo descargar la beta de WhastApp si no puedes hacerlo desde Google Play

Los usuarios de la beta van y vienen y WhatsApp mantiene un cupo limitado, por lo que en ocasiones puede tener cerrada la admisión de nuevos participantes. El proceso se volverá a abrir cuando WhatsApp necesite más testadores, pero entretanto hay otra forma de usar WhatsApp beta.

Para ello necesitas descargar e instalar en tu móvil el APK de la aplicación. Android Package Kit es el formato de archivo utilizado por el sistema operativo Android para distribuir e instalar aplicaciones móviles, como los archivos con terminación EXE en un ordenador. De forma predeterminada, Android no permite la instalación de apps que no provengan de su tienda de aplicaciones, por lo que es necesario cambiar un ajuste en las opciones del sistema operativo. En iOS, Apple no permite la instalación de aplicaciones que no provengan de la App Store en ningún caso, por lo que la única opción es darse de alta en la beta a través de TestFlight.

Estos son los pasos que debes seguir para instalar la beta de WhatsApp en tu móvil Android si no puedes acceder al programa de testeo: