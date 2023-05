El truco de WhatsApp para ver el historial de edición de un mensaje que has recibido

Hecha la ley, hecha la trampa. WhatsApp acaba de estrenar una muy bienvenida nueva característica que es la edición de mensajes tras enviarlos. Permite subsanar errores al escribir o cambiar de opinión sobre lo que se ha expresado, siempre que el receptor no lo haya leído todavía. El usuario dispone de un margen de 15 minutos para modificar el mensaje que ha enviado, pero lo que también conviene saber es que el receptor puede conocer los cambios realizados a pesar de que abra la conversación tras recibir el mensaje ya editado.

El propio diseño de la aplicación es el que permite conocer el historial de ediciones de un mensaje, lo que no deja de contravenir en cierta medida el propósito de la nueva función. En cualquier caso, no es una opción evidente ni que esté muy a mano para los usuarios sino que requiere configurar correctamente la aplicación, y también Android, para poder acceder al historial de edición de un mensaje que has recibido.

Para poder conocer las versiones de un mensaje que han editado tras enviártelo, debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y toca en el menú de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

y toca en el menú de los en la esquina superior derecha. En el menú que se despliega, selecciona Ajustes y después Notificaciones .

y después . Activa la opción Notificaciones en alta prioridad .

. Abre los Ajustes de Android .

de . Selecciona Notificaciones.

Pulsa en Historial de notificaciones y a continuación activa el deslizador. En esta misma pantalla podrás consultar los mensajes que has recibido y verás las ediciones realizadas cuando sea el caso.

Si no has actualizado la app, no tienes que hacer nada

En algunos casos, ni siquiera tienes que hacer nada de esto. La función de editar mensajes es muy reciente y requiere que tanto el WhatsApp del emisor como del receptor la soporten. Por este motivo, si no has actualizado WhatsApp a la última versión sólo recibirás el primer mensaje y las correcciones que realice el emisor no te llegarán. En su lugar tendrás un aviso indicando que "recibiste un mensaje editado. Puedes verlo si tienes la versión más reciente de WhatsApp" y un enlace para actualizar la aplicación.