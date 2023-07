Cómo compartir en WhatsApp una ubicación distinta de la que estás

Las funciones de WhatsApp precisarían de un manual para que podamos conocerlas todas. Y aun así, no lo leeríamos. Pese a ello, cada día descubrimos nuevas opciones de configuración, trucos o cualidades de esta red social. Desde editar mensajes hasta evitar que sepan que oímos notas de voz. La mayoría de las opciones están vinculadas a nuestra privacidad o a la capacidad de facilitar tareas, como transcribir audios a texto. Pero hay otras que nos permiten hacer ciertas "trampas". Como por ejemplo, compartir una ubicación… que no corresponde con el lugar con el que nos encontramos.

Ya sea porque queremos encontrarnos con una persona o un grupo en determinado lugar y aún no hemos llegado o porque pretendemos enviar información que no se corresponde con la realidad (el motivo por el que alguien quisiera hacer esto, escapa nuestra comprensión y no es de nuestra incumbencia).

Hacer esto es muy sencillo y no se necesitan aplicaciones externas y funciona en todos los sistemas operativos. Vamos al destinatario elegido y seleccionamos compartir la ubicación como haríamos habitualmente. Una vez que nos sale el mapa, en lugar de seleccionar Ubicación en Tiempo Real o Enviar mi Ubicación Actual, vamos a la esquina superior izquierda, donde hay un pequeño cuadrado, lo seleccionamos y nos saldrá el icono de ubicación y la opción Enviar esta ubicación.

Ahora podemos mover el mapa en la dirección que elijamos, ampliarlo o reducirlo para encontrar un destino y seleccionar Enviar. Y no hay límites: es posible seleccionar unos pocos metros o un continente completamente distinto.

Aunque estemos en España, podemos seleccionar cualquier lugar del mundo J.S. J.S.

El truco es apenas una curiosidad para sorprender a otras personas. Como lo utilicemos ya depende de cada uno. Si hay alguna forma de saber si recibimos una ubicación real o no, es algo que por ahora requiere demasiadas contramedidas que ya invaden directamente la privacidad ajena.