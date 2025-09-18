Cómo obtener una señal más fuerte en cualquier teléfono y en cualquier lugar

A todo el mundo le ha pasado. Tener que llamar o enviar un mensaje importante y justo quedarse sin cobertura. Esto es más habitual que ocurra en el campo, montañas y lugares lejos de las grandes ciudades, hoy dotadas con multitud de antenas, pero también dentro de ellas en túneles, lugares bajo la superficie o simplemente masificados. En ocasiones es ideal para desconectar, pero cuando se necesita la conexión y no se tiene, las personas entran en pánico.

Es algo habitual y no significa que el móvil esté estropeado ni nada parecido. Sin embargo, se pueden seguir varias técnicas para mejorar la conexión o simplemente intentar recuperarla si se ha perdido por completo. Estos trucos son efectivos tanto en móviles Android como iOS. Los primeros pueden tener versiones de software más diferentes entre sí, por lo que algunas configuraciones no son exactamente igual.

Así se puede mejorar la conexión del móvil

Las primeras indicaciones ni siquiera exigen tocar el móvil, simplemente mejorar la ubicación. Lo primero es moverse y colocarse de tal forma que no haya obstáculos entre tu móvil y las torres de telefonía móvil del exterior. Para ello, es clave separarseobjetos metálicos o paredes de hormigón porque complican la recepción. En exterior siempre habrá mejor conexión. Otra opción es quitar la funda del móvil, que también puede perjudicar a la señal.

La batería que se tiene en el momento también es un aspecto a tener en cuenta ya que la señal consume mucha energía y al tener poca se vuelve peor. Estas técnicas son las más básicas y rudimentarias, pero hay muchas más, aunque para ellas ya hay que usar el propio móvil.

El truco del modo avión

Se debe activar en los vuelos, como su propio nombre indica, y también se pone en marcha cuando se quiere ahorrar batería o no recibir notificaciones, pero puede ser clave para aumentar la conexión. Simplemente se debe desactivar y activar tras pasar unos 15 segundos ya que permite reiniciar el Wi-Fi, el Bluetooth y principal mente la conexión de red o de datos móviles. En Android la forma más rápida es desde el panel de ajustes rápidos y en iPhone desde el centro de control. También se puede hacer en ajustes o configuración en ambos tipos de dispositivos.

El modo avión tiene más utilidades que evitar interferencias en los vuelos Andro4all

Del modo avión al reinicio

Si este primer truco no cambia nada, se debe reiniciar el móvil. Estos dispositivos funcionan de manera similar a un ordenador y a veces un reinicio es la forma de que funcione correctamente. Se hace de manera muy sencilla en ambos dispositivos. En Android, se debe apretar durante unos segundos el botón de encendido, o el botón de encendido y la tecla para bajar el volumen dependiendo del dispositivo. En iPhone se debe pulsar durante unos segundos el botón lateral y uno de los de volumen.

En iPhone también se puede forzar el reinicio. Para ello, presiona y suelta rápidamente el botón de subir volumen, luego presiona y suelta rápidamente el botón de bajar volumen, y finalmente, mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Dos técnicas desconocidas

La primera de ellas es verificar la configuración del operador móvil ya que suelen enviar actualizaciones de la configuración para mejorar la conectividad de las llamadas, datos móviles y mensajes en la red pertinente. En iPhone deberían aparecer automáticamente o en una ventana emergente mientras que en Android hay que escribir manualmente en ajustes lo siguiente: "Ajustes del operador".

La otra es restablecer la conexión de red, que viene a ser empezar de cero. Sin embargo, esto puede ser una molestia ya que se pierden las contraseñas de las redes Wi-Fi, las VPN y la configuración personalizada de APN cuando sea necesario.

Sacar la SIM: opción viable

Muchos teléfonos ya utilizan SIM electrónica, conocida como eSIM, pero cuando siga siendo física lo ideal es sacarla, limpiarla, si está sucia y volverla a introducir ya que puede ser clave para mejorar la señal y permitir una conexión sin mayores problemas. Si esta rota, se deberá pedir un duplicado.